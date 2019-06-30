表彰魯凱族林得次 總統首度以原住民族語頒發褒揚令

2019-06-30 18:43

［記者黃明堂／台東報導］總統蔡英文今天親赴台東縣卑南鄉達魯瑪克部落，頒發魯凱族長老林得次褒揚令，表彰林長老重振部落的文化的重大貢獻，並強調政府會繼續跟部落一起努力，更徹底復振族語，讓原住民族的文化和知識體系，都可以一代又一代傳承下去。

總統為表達對林得次長老敬重，褒揚令首次以東魯凱語與中文併列書寫，並以雙語宣讀，由林得次長子林保羅代表接受。

蔡英文致詞時表示，這次來到達魯瑪克部落，實在有點感傷，林得次長老是東魯凱族語調查研究和教材發展，最重要的推動者，也是部落裡重建傳統家屋、保存文化資產的「總工程師」，即使在病榻上，林得次依然繼續講述部落的傳統地名、協助編寫族語辭典和植物文化的專書，是台灣原住民族共同的標竿，也是政府應該推崇和學習的精神。

總統強調，這份褒揚令是全國第一份用族語書寫的褒揚令，寫下了原住民族語言發展新的里程碑，這幾年政府先後通過「原住民族語言發展法」和「國家語言發展法」，在法律中明定各族族語都是國家語言，用成為國家語言的東魯凱族語來書寫褒揚令，是緬懷林得次、紀念林得次一生貢獻最好的方式。

蔡英文抵達達魯瑪克部落後，先拜訪頭目古昌弘，瞭解目前達魯瑪克部落綠能及有機耕作產業的發展現況。隨後步行至會場，族人以古謠吟唱歡迎總統蒞臨，並由部落會議主席胡進德代表族人致歡迎詞，以及播放林長老生平影片。

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