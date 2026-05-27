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    首頁 > 臺北市

    北市兒少偷拍95案僅3件送辦 挨批缺SOP

    2026/05/27 05:30 記者何玉華／台北報導

    台北市議員簡舒培昨指出，二〇二四年起至今，警方共受理九十五件兒少偷拍案，卻只有三件移送法辦；且文山區曾發生陌生民眾對幼童拍照，警方到場卻說公眾場合無法可管，而去年在松山區則有案件依妨礙秘密罪嫌移送法辦，質疑警方缺乏處理SOP，影響兒少權益；台北市長蔣萬安表示，偷拍樣態太多，請警察局在兩週內研擬出一套SOP，納入妨礙秘密罪嫌、跟騷法考量，讓警方處理有所依循。

    蔣萬安︰偷拍樣態太多 警方限期研擬

    市議會昨進行市政總質詢，簡舒培問蔣萬安在兒童遊戲場邊是不是看到很多人對孩子拍照？蔣萬安表示，看到比較多家長幫自己的孩子拍照；簡舒培反問，「確定是幫自己的孩子拍嗎？」蔣萬安皺眉、搖頭；簡舒培接著說，今年二月辛亥公園有人對小女生拍照，家長發現後要求拍照者拿出拍攝的東西，拍照者不願意，並在警方到場前離開；其後，景華公園又發生一例，家長架腳架在溜滑梯前拍兒童，被其他家長質疑，雙方發生衝突，警方到場後說「無法可管」、「在公開場合拍的，只要不放在網路都沒問題」。但二〇二五年在松山發生偷拍兒少案，則以妨礙秘密罪嫌移送法辦，用個資法偵辦，警方積極介入處理。

    簡舒培進一步指出，自二〇二四年起至今年五月，兒少偷拍報案共九十五件，只有去年移送三件，發生的場所包括公車、公廁、公園等公開場合，萬一影像被放到暗網或社群網站做AI變臉，對兒少權益將造成傷害。

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