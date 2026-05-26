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    首頁 > 臺北市

    密室逃脫害命 簡舒培：將北市府送監院彈劾

    2026/05/26 05:30 記者何玉華、黃政嘉／綜合報導

    台北市密室逃脫業者員工因角色扮演鬧出人命，台北市議員簡舒培昨指出，從五月十日事發至今，最重要的是亡羊補牢，卻只看到市府、甚至連第一線的局處首長都在推卸責任；事實上，內政部消防署早在二〇一七年二月八日頒布《互動情境體驗場所安全指導綱領》，市府卻從未依照綱領去檢查，將把資料送監察院要求彈劾台北市政府。北市府副發言人魏汶萱表示，若依簡舒培邏輯，是不是應該要彈劾內政部？

    市府：按議員邏輯 應彈劾內政部？

    簡舒培昨天在議會工務部門質詢時指出，悲劇發生後，只看到市府推卸責任；市長蔣萬安說，中央缺乏統一管理制度，真的沒有制度嗎？文化局日前自稱首創全國之先訂定的安全指引，內容與內政部二〇一七年頒布的綱領八成相似，包含防災設備、緊急按鈴、通話及解鎖裝置都有規範；詢問在綱領頒布後，市府相關局處有沒有檢查過密室逃脫業者？建管處表示「負責的部分沒有」。消防局表示，密室逃脫沒有明確的列管對象，沒有檢查過；並表示曾將列管的十一家情境實境場所列成清冊函文給消防署，詢問是否有統一的類別場所來列管，消防署沒有明確回應。簡舒培不滿「又推中央」，表示將把資料送監察院要求彈劾台北市政府，「若有依綱領做，這個員工的生命不會喪生。」

    魏汶萱表示，若依簡舒培邏輯，是不是應該要彈劾內政部？過去政府法規未明確規範「單人作業」風險，反觀「台北市沉浸式內容體驗產業安全指引」具體明定禁止「無專人監看或陪同的單人作業」。中央「安全綱領」連最關鍵的風險情境都沒有納入規範，卻反過來將責任推給第一線基層同仁。

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