施江南228受難現場 北市四方醫院列市定古蹟

「四方醫院」為建成圓環周邊保存完整的日治時期街屋，本身建築為大稻埕地區常見四柱三窗店屋形式。（記者孫唯容攝）

施醫師9旬高齡女兒施淑娟爭取保留父親行醫理念 建物所有權人同意保存歷史現場

台北市大同區天水路廿五號、二二八受難者施江南醫師所開設的「四方醫院」，在施江南被數名便衣及軍人佯裝看病擄走，至今下落不明，成為大稻埕地區的二二八事件現場，也是台灣首間民間連鎖醫院，以及建成圓環周邊保存完整的日治時期街屋；昨經台北市文化資產審議委員會審議，通過指定為直轄市定古蹟，到場見證的施江南二女兒施淑娟與家人開心地展露笑容。

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建成圓環周邊日治時期街屋 保存完整

施江南是鹿港施家四兄弟的老三，一九二四年自台北醫學專門學校（現台大醫學院）畢業後，赴日進入京都帝國大學醫學部專攻內科，獲得醫學院博士，成為繼杜聰明後，第二位取得醫學博士的台灣人。返台後，在台北市建成町開設四方醫院，從事內科、小兒科診療。施家大兒子、二兒子則分別在鹿港、嘉義開設四方醫院，成為台灣醫療史上連鎖醫院的先驅。

二二八事件發生不久，數名便衣及軍人闖入醫院佯裝看病，擄走施江南，至今下落不明。遺孀施陳焦桐獨立撫養五個女兒，四人畢業於台大醫學院、一人畢業於台大藥學系，繼承父親衣缽。

高齡九十一歲的施淑娟昨由家人陪同出席文資會議，說起對父親行醫的印象，對貧苦病人不收錢、重視醫療衛生教育，還會上廣播電台宣講，並說「四方醫院」不僅為首間民間連鎖醫院，更是少數附設病房的私人醫院，獲知被指定為古蹟後，她開心地強調，醫生要有醫療理念、熱心公益，透過文化資產保存可以紀念並保留父親的理念。

建物所有權人代表之一阮俊德說，當初買下房子是要完成父親能有一棟兄弟姐妹同住的房子；父母親的年紀和施淑娟醫師相當，早年也經歷過二二八事件，雖然要將建物列為文資保存一度有所猶豫，但在更深入了解事件後，家族有共識而轉念認同被列為古蹟，並將致力保存歷史。

文資審議通過 具高度歷史、藝術價值

昨有廿二位委員出席投票，十七人同意列為直轄市古蹟；文化局指出，四方醫院具高度歷史、藝術或科學價值，施江南醫師為二二八受難者，曾致力於衛生、政治、法律常識普及與救助台籍日兵等活動，而四柱三窗店屋形式是大稻埕常見的建築，也是建成圓環周邊保存完整的日治時期街屋，天水街立面貼飾面磚，東側為素面磚牆，南段共同壁牆體一樓為磚石間砌，二皮磚才、一皮石材等，為附近地區牆體並不常見構造形式，共同壁上有通門痕跡，各棟內部空間彼此貫通，加上後方天井連接，頗具空間趣味，為一般店屋少見。

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