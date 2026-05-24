城市願景交鋒 蔣萬安提輝達 沈伯洋︰建置實質科技聚落

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）23日前往關渡宮參拜，並接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

北市選情逐漸升溫，藍綠市長參選人也隔空交戰。民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示，台北市長蔣萬安缺乏城市願景，處理事情就會零零落落。蔣昨上午說，大巨蛋與輝達都是具體城市願景，也說必須要對市政熟悉。沈伯洋昨下午受訪解釋，城市願景是指對未來的規劃，而不是像大巨蛋已經存在的不叫願景；若輝達進駐是願景，應思考如何變成實質科技聚落，像新加坡AI聚落或是紐約BigApps。

蔣︰大巨蛋也是城市願景

沈伯洋日前接受節目專訪，被問到他與蔣萬安的差異，其中之一是「願景」，想把台北變成什麼樣的城市。沒有願景就沒有「Whole picture（全貌）」，處理問題就會零零落落。蔣萬安昨上午出席台北市金婚表揚，會前受訪回覆，包含大巨蛋啟用，還有輝達確定落腳台北，這都是具體務實、落實的市政願景，還暗酸沈：「要做到這樣，首先必須對市政熟悉。」

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沈︰已經存在的不叫願景

沈伯洋昨攜手競選總部總幹事吳思瑤、台北市黨部主委張茂楠，及士林北投市議員林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚和鍾佩玲等人至關渡宮參香祈福，解釋城市願景是指對未來的規劃，像大巨蛋已經存在的不叫願景。

他也說，若輝達進駐是願景，應思考如何變成實質科技聚落，像新加坡AI聚落、紐約BigApps及首爾城市級智庫。沈更說，林延鳳議員曾提到，北士科連電都還沒有解決，這個願景到底要如何發展？

柯文哲站台 現場民眾蛋洗

另前民眾黨主席柯文哲昨參加活動表示，今年民眾黨議員席次一定會增加，至於增加多少就是盡力而為。然而現民眾黨面臨出走潮，柯文哲說，這件事每個黨都有，只是在民眾黨被放大了，替民眾黨主席黃國昌緩頰，「我來做也不會做得更好。」此外，現場有民眾「蛋洗」柯文哲的插曲，民眾黨北市議員參選人吳怡萱籲蔣萬安除鼠疫同時也要好好根治北市的「鼠輩」。

台北市長蔣萬安被批缺乏城市願景，蔣說，大巨蛋與輝達都是具體城市願景。（記者方賓照攝）

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