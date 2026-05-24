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    首頁 > 臺北市

    避免熱危害 北市勞檢處6/1啟動高溫專案稽查

    2026/05/24 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    今年5月12日工安輔導師戶外現場輔導事業單位。（台北市勞動局提供）

    今年5月12日工安輔導師戶外現場輔導事業單位。（台北市勞動局提供）

    隨著夏季高溫逐漸來臨，戶外作業勞工在完成工作之餘，更重要的是避免熱危害影響身體安全。台北市勞檢處將在六月一日啟動「高氣溫戶外作業專案」，要求雇主落實降溫、飲水、休息等基本預防措施；若雇主未依法設置，將依《職業安全衛生法》裁處新台幣三萬元以上卅萬元以下罰鍰。

    勞檢處提到，為鼓勵中小企業或者自營作業勞工，也加入改善熱危害防護措施行列，北市府將協助申請補助。只要在台北市工作場所僱用勞工人數百人以下，依法取得工廠、公司或商業營業登記的中小企業，以及辦理稅籍登記及投保的自營作業者，勞檢處將派「工安輔導師」提供診斷與臨場輔導，協助初步確認防護具安全效果，向中央提出補助申請。

    目前勞動部職業安全衛生署「改善安全衛生設施與器具及防護具補助作業要點」，針對中小企業勞工人數五十一至一百人，採取遮陽、降溫等工程控制措施，如申請水冷扇等；五十人以下則適用申請熱防護具，如冰背心、水冷循環式背心等。

    勞檢處說，六月一日至九月卅日將提供申請人掛脖風扇、冷感毛巾、遮陽帽及水杯，數量有限，送完為止。

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