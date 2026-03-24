爆雙重國籍、沒當兵 李孝亮：選到底

李強調符合國民黨內參選資格 鍾小平：提名添變數 同選區競爭新人周世雄：政治投機性格

國民黨台北市議員中正、萬華擬參選人李孝亮，在國民黨初選分階段領表登記前夕，爆出擁有加拿大雙重國籍，且以僑民投資一千萬元取得緩徵身分，至今未當兵；李孝亮強調符合黨內參選資格「一定會選到底」，但昔日「大罷免」戰友賴苡任認為，國民黨在兵役問題，應有比民進黨或其他黨派更高的自我要求與道德標準，盡早完成中華民國國民的義務。同選區現任議員鍾小平認為，李的提名恐增變數；同選區競爭提名的新人、前萬華區黨部主委周世雄批評，李的政治投機性格，不是負責任的態度。

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新人爆風波 被認為黨內鬥爭提前開打

今年卅五歲的李孝亮，參加國民黨內初選，在新人加權卅％、卅五歲以下青年累計加權七十％，相當於可加權一〇〇％，出線的機會相當大，卻在領表前夕爆出雙重國籍跟未當兵的風波，被外界認為黨內鬥爭提前開打。

李孝亮第一時間表示，過去留學在海外生活，依相關規定取得加拿大國籍，已主動向加拿大駐台代表處了解放棄國籍相關程序。

昨受訪進一步表示，符合國民黨內參選資格，只要能為中正萬華付出，「一定會選到底」；並說他是在二〇一七年依僑民在台投資一千萬元申請兵役緩徵並取得資格，一切都遵循兵役局規定。至於投資項目及類型，他表示涉及個人隱私不便透露，但合法、合規。

鍾：若現在放棄外國籍 有加分作用

但過去與李孝亮一起推動罷免綠委、一起被檢舉的第一選區（北投、士林）議員擬參選人賴苡任，在李孝亮獲得市黨部不予懲處後，尚在等待市黨部送交黨中央定奪的結果；他昨天領表後受訪，對李孝亮的兵役問題表示，國民黨長期以來堅持捍衛中華民國，並與國軍同在，黨內同志在兵役問題上，應要拿出比民進黨或其他黨派更高的自我要求與道德標準，合法、合規且合情、合理，符合社會價值觀的判斷，盡早完成中華民國的義務。

鍾小平說，雙重國籍又未當兵對李孝亮的民調折損多少，尚待觀察，也將成提名變數；若李現在放棄加拿大國籍，反而有加分作用，若堅持等當選才放棄，雖合法但觀感不佳。

周世雄批評李孝亮「有事推給黨，國籍選外國，當兵我不要。」這種好處都要、義務不要的邏輯，充分展現政治投機性格，不是負責任的態度，是把制度當作操作的工具。上次情勒黨部不懲處，這次難道還要情勒全民，讓他可以雙重國籍不當兵嗎？

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