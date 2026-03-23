李傅中武涉案 綠擬徵召人選拚原民選區

角逐連任的四連霸山地原民議員李傅中武，在國民黨初選前爆出涉詐助理費爭議。 （資料照）

2014、2022皆有提名參選山地、平地原住民議員

國民黨台北市議員初選今（廿三日）起分階段領表登記，第八選區（山地原住民）列為首波梯次，但角逐連任的四連霸山地原民議員李傅中武，卻在初選前爆出涉詐助理費爭議，十五年總金額逾千萬元，外界質疑若他在年底大選前被判刑，恐難代表國民黨參選，民進黨會否考慮徵召提名山地、平地原住民參選市議員，民進黨市黨部主委張茂楠回應，歷屆多有提名人選，今年也會由黨中央進行徵召作業。

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國民黨初選 原民選區列首波

國民黨初選作業分成兩梯次，第一梯次包含第一選區（北投士林）五席、第二選區（內湖南港）五席、第三選區（松山信義）五席與第七選區（平地原住民）和第八選區（山地原住民）各一席；廿三、廿四日領表，廿三至廿五日登記。

李傅中武若判刑 難再披藍袍

根據中央選舉委員會資料顯示，民進黨二〇一四、二〇二二年，曾各別徵召伊凡諾幹（Iban Nokan）及陳慧君（Mulas．Ismahasan）參選山地原住民，但均不敵李傅中武；平地原住民的部分，先後提名馬耀．谷木與吳郁瑾（Sawmah Kawlo），兩屆都敗給國民黨議員李芳儒。

正值敏感時刻，未料李傅中武近日被控利用妻子林金俐娘家親戚當人頭詐領助理補助款，五百萬元交保。議員秦慧珠受訪說，北檢指稱接獲民眾檢舉，但不知哪來的民眾，在這個節骨眼跑去檢舉，「今年國民黨每一人恐怕都要小心民進黨的司法追殺。」

針對李傅中武若於年底大選前被判刑，可能無法代表國民黨參選，民進黨會否考慮徵召提名原住民參選，張茂楠表示，民進黨中央二〇一四年、二〇二二年都有提名山地、平地原住民議員席次。年底大選也會再提，近期開會可能會討論人選部分。

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