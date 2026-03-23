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    首頁 > 臺北市

    僑民服役標準 去年修法縮緊

    2026/03/23 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    去年九月中央修法，將現行僑民服役標準縮緊為「一年內累積居住滿一百八十三天即需服役」，且刪除「華僑回國投資新台幣一千萬元以上」或「僑資經營事業或外商銀行擔任重要職務」得以暫緩徵兵規定。台北市兵役局補充，修正施行前已返回國內，且未再出境者，適用修正前一年屆期徵兵處理、以僑居加簽認定僑民身分。然而，投資緩徵條例已消失，投資護身符也隨之失效。

    一年內累積居住滿183天即需服役

    根據《兵役法》，役男是指十八歲一月一日起至卅六歲當年十二月卅一日，具有中華民國國籍且未服役，依法就有履行兵役義務。針對長期居於海外，但有中華民國國籍的僑民，政府過去訂定《歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法》，規定僑民回國後，在台灣居住滿一年，或是兩年間每年累積居住超過半年才會收到兵單，在服完兵役前不能出境；現則縮緊標準，一年內累積居住滿一百八十三天即需服役。

    除符合現僑民服役相關規定可免役，身體狀態確實符合免役標準，也可免役。而「非法閃兵」多指透過偽造體檢資料，如高血壓或是家族遺傳疾病等，然身體實質無恙，可能違反《妨害兵役治罪條例》，最高面臨五年以下有期徒刑。若涉及偽造病歷或其他證明文件，也有涉及偽造文書等罪嫌。

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