《初選明起領表登記》北市藍營多位議員涉案 新人拚出頭

2026年國民黨北市議員初選概況。（資料來源：中選會 製表：記者甘孟霖）

新人參選爆炸集中松山信義、中正萬華 分別5搶2、4搶1

年底市議員選舉，民進黨初選已結束，共提名二十五席，其中八位新人；廿三日起國民黨進行領表登記作業，目前有多位現任議員涉入司法案件，對國民黨整體形象不利，但也為新人打開參政空間。細數本屆第十四屆市議員，國民黨籍議員陳重文涉台智光案與農會賄選案、應曉薇涉京華城案、副議長葉林傳涉賭博電玩圖利罪。如今加上廿日涉詐領助理費被搜索交保的議員李傅中武，共四位議員涉案。

請繼續往下閱讀...

四連霸李傅中武涉詐領助理費 500萬交保

廿日調查局人員前往台北市議會，搜索四連霸原住民選區議員李傅中武辦公室，台北地檢署昨清晨依貪污治罪條例「利用職務詐取財物」諭令李傅以五百萬元交保，限制出境、出海；其妻林金俐三百萬元交保，其餘親屬亦以十萬至六十萬元不等金額交保。

葉林傳涉圖利 中山大同一席新人空間

葉林傳去年涉經營「欣欣電子遊樂場」，甚至為此量身打造「落日條款」協助業者取得限制級營業級別證，被台北地檢署依貪污等罪起訴。台北地方法院廿日開庭審理，檢辯雙方共計聲請傳喚二十一名證人，其中一名便是李傅中武。

京華城案涉收取賄款 應曉薇26日宣判

應曉薇涉收取威京集團主席沈慶京數千萬元賄款，遊說北市府放寬京華城容積率，因法院認定有逃亡之虞，羈押約一年，去年九月裁定三千萬元交保，但後續在市議會質詢時公開要求市長蔣萬安「整頓都發局」，被認為騷擾證人，加保五百萬元；將於三月廿六日宣判。

陳重文涉2案無法參選 士北空出兩席

陳重文涉入台智光案被依貪污圖利罪起訴，台北地方法院一審宣判共八年六個月徒刑；另又因北投農會賄選案，一審被判處五個月徒刑，已確定無法披藍袍參選。

港湖、大安文山選區 各一位新人參選

依目前態勢，陳重文所在士北選區空出兩席，較明朗擬參選人有林瑞圖之子林揚庭、罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任；港湖有一席新人空間，目前僅藍委羅智強前辦公室主任陳冠安表態；中山大同一席新人空間，中央委員盧威表態。

藍營新人參選爆炸集中松山信義、中正萬華，松信因王鴻薇、徐巧芯轉任立委，現已有兩個前國民黨發言人李明璇、楊智伃、立法院長韓國瑜前辦公室主任許原榮、北市議員吳志剛助理滿志剛、富錦里長李煥中，五人搶兩席。

中正萬華若應曉薇宣判有罪，目前有前市府發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮、空軍退將張延廷四搶一。

此外，國民黨傳統票倉大安文山選區，現有八席議員爭取連任，但車層里長李易儒表態參選，該區恐需要現任加新人一起初選搶八席空間。李易儒受訪說，首次參選有卅％加權有信心能過關。

台北市議員李傅中武涉詐領助理費，被諭令五百萬元交保，限制出境、出海。（資料照）

北市議會副議長葉林傳涉經營「欣欣電子遊樂場」，甚至為此量身打造「落日條款」協助業者取得限制級營業級別證，被台北地檢署依貪污等罪起訴。 （資料照）

台北市議員應曉薇涉京華城案，涉收取威京集團主席沈慶京數千萬元賄款。 （資料照）

台北市議員陳重文涉台智光案與農會賄選案。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法