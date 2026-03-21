北水處減漏省水 擴大支援竹科用水

台北自來水事業處舉辦「台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇」，呈現過往20年自來水管線汰換成果。（記者廖振輝攝）

管線汰換計畫 年省一座石門水庫蓄水量 將投入150億打造AI智慧水網

台北自來水事業處管線汰換後降低漏水，省下的水量近期在新竹地區水情吃緊時發揮作用，配合中央整體調度，每日擴大支援台灣自來水公司達九十萬公噸，讓石門水庫的蓄水量保留給桃園、新竹地區及竹科使用，確保經濟發展。另外，將投入一五〇億元，全面導入AI智慧化管理，在二〇三四年達到管線汰換一三〇〇公里、漏水率降至七％的目標。

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20年有成果 每日支援台水90萬噸

北水處昨天舉辦「台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇」，呈現過去廿年自來水管線汰換長程計畫的成果。包括漏水率從二〇〇五年的二六．九九％降至九．九八％，每日轄區平均供水量節省約六十二萬公噸，相當於每年增加一座石門水庫的有效蓄水量。

北水處表示，近期新竹地區水情燈號轉為黃燈，石門水庫蓄水量降至六成，水情趨緊；北水處配合中央整體調度，將推動廿年管線汰換長程計畫省下的大量水資源擴大支援台水公司，從原本的十九．五萬公噸提高到近九十萬公噸，讓石門水庫蓄水量保留給桃園及新竹地區、竹科使用，紓解旱象威脅，確保經濟發展。

智慧監控 目標漏水率降至7%以下

蔣萬安致詞時表示，二〇〇二年一場大旱，台北市連續五十四天分區供水，打破外界「有翡翠水庫就不會缺水」的想像，市民深受缺水之苦。當時自來水管線漏水率高達廿六％，相當於大量珍貴水資源白白流失。市府自二〇〇三年起推動「供水管網改善中程計畫」，二〇〇六年導入國際水協會（IWA）倡議的漏水控制策略，累計汰換超過二九〇〇公里老舊管線，讓漏水率在去年降至九．九八％。

北水處處長范煥英簡報時指出，接續過去廿年來的管線汰換減漏成果，去年啟動下一個十年精進計畫，編列一五〇元預算，建構「台北自來水智慧化管理系統（WISE）」，透過即時監控各項數據、建立預測模型，在二〇三四年將管線汰換一三〇〇公里，漏水率再降至七％以下，進一步優化供水調度與管理效率，打造節能、不缺水的台北市。

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