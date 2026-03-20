《他山之石》新加坡公宅自動偵測 長者安心住

他山之石！來台參加「台北國際城市論壇」的新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam），昨天在論壇分享說，新加坡近八成人口住在公共住宅「組屋」，組屋內有提供非侵入性感測器，能夠偵測跌倒等身體動作突然變化，立即示警，讓長者住得安心。而處於超高齡社會的台北市，社會局針對獨居老人有提供紅外線偵測智慧感應器裝設服務，但須主動向各區老人服務中心提出申請。

非侵入性感測器 可偵測跌倒等身體動作

任梓銘昨以「從智慧國家到智慧社區」為題，分享新加坡如何將科技應用在照護長者的經驗；他提到官方提供的非侵入性感測器，能夠偵測跌倒等身體動作的突然變化，立即示警家人或照護員，或是住宅社區中心在收到警報後，迅速派員拜訪以確保長者安全無虞，讓獨居或行動不便者在家也能住得安心。

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台北市照顧長者有老人公寓、社會住宅長者「評點制」加分機制，都需申請或抽籤才有機會入住。主管社會住宅的都市發展局表示，社宅有導入智慧建築系統，整合門禁安防，並採無障礙環境，提升居住安全，但如有其他更進一步的智慧輔助設備需求，須請社會局協助。

社會局補充，目前有提供獨居老人與身障者「緊急救援服務」，其中包括紅外線偵測智慧感應器，用來觀察是否無人進出空間等異常回報，也可廿四小時即時服務，協助住戶呼叫救護車或警車。這項服務由需求者主動向各區老人服務中心、社福中心提出申請。

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