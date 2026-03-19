北市音圖新挑戰 藍綠議員憂定位不清

蔡詩萍︰以交響樂、古典樂、中樂為核心 與北流、北藝不衝突

台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（簡稱音圖）新建工程日前動工，預計二〇三〇年底落成。議員許淑華表示，當年柯市府規劃推動不力，多次流標，導致預算暴增，因此蔣市府務必在完工前想好定位與運用規劃。議員簡舒培表示，世界主流圖書館都與藝文連結，建議未來統整由文化局管理。議員王欣儀也認為，音樂廳規模大於原始規劃的總圖，圖書館定位要再加強。議員曾獻瑩則提醒要嚴守財政紀律，避免重演北藝、北流動工後再追加預算的爭議。

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文化局長蔡詩萍表示，距完工營運還有一段時間，定位與營運方向會多元並陳討論；音圖將以交響樂、古典樂、中樂為核心，與北藝、北流不會衝突，也能紓解國家兩廳院的檔期壓力。

許淑華︰場地運用、行銷 做好規劃

許淑華指出，前市府推動在AIT舊址重新建設圖書館，卻因為規劃定位不清楚、推動不力，導致經歷多次流標，預算編列更從原本的七十一億擴張到一一四億多元，終於在去年成功招標、本週開工，期許完工後的音圖能成為充滿特色與明確定位的文化地標；但北市展演場館眾多，每個場地間如何分配展演型態、搭配城市行銷活動，務必要在完工前想好定位與運用規劃，才不枉艱辛的推動過程。

簡舒培︰結合藝文 建議文化局管理

簡舒培說，音圖動工帶動對面的信義市場都更，但未來的經營定位「是個大哉問」，若做錯了決定，不只花的錢打水漂，「蛋黃中的蛋黃」區土地也浪費了。她建議，在世界主流圖書館都與藝文連結或成為文化展演場域的趨勢下，未來圖書館與音樂廳可以考慮合併由文化局管理。

王欣儀︰總圖小於音樂廳 定位須加強

王欣儀表示，音圖合併了圖書館與音樂廳，但音樂廳規模更大，圖書館只知道是北市最大的圖書館，館藏逾七十萬冊，定位亟需加強。尤其各縣市積極打造特色圖書館，北市新總圖耗時十幾年才動工，進度與定位更顯迫切。

曾獻瑩︰嚴守財政紀律 不追加預算

曾獻瑩提醒市府應嚴守財政紀律，避免重演北藝、北流動工後再追加預算的爭議，也應在完工前提出營運績效指標與招商規劃；定位上朝發展為市民音樂美學中心，主攻中小型古典樂與推廣活動。

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