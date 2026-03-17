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    首頁 > 臺北市

    台北燈節吸千萬人潮 商圈業績增2成

    2026/03/17 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北燈節十五日落幕，台北市觀光傳播局表示，十九天活動吸引逾千萬人次參觀，周邊商圈業績提升二成以上。民進黨籍議員顏若芳說，今年燈節討論度未顯著提升；國民黨籍議員柳采葳轉述在地商圈回饋說，來訪人流與營業額都增加；民眾黨籍議員林珍羽認為，主燈沒有像嘉義台灣燈會引起太多關注，有點可惜。

    議員︰討論度未顯著提升

    觀傳局昨表示，今年台北燈節參觀人次逾一一〇七萬人次，帶動周邊旅館住房率增加近三成，假日住房率接近滿房，周邊商圈業績提升二至二成五。

    西門町徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫受訪說，燈節期間餐飲業成績都很亮眼，這次聯名的IP泡泡瑪特也帶動文創生意，但依賴遊客的伴手禮績效不理想，跟去年同期持平。

    周邊旅館住房率 提升近3成

    顏若芳說，這次燈節未與台灣IP結合，有點可惜，國際IP雖可吸引國旅旅客目光，但對國際觀光客則未必。市府應對本土文化更有信心，未來積極與台灣IP合作，讓燈節品牌與本土IP相輔相乘，讓國際觀光客看見台灣軟實力。

    柳采葳轉述「MAJI集食行樂」執行長范姜明正與中山商圈發展協會秘書長張碧貞說法，都說營業額增加約兩成，人流也多出許多，又以新面孔居多；尤其週六開燈至晚間十二點，有助促進夜間觀光。

    林珍羽提到，北市主燈結合IP是進步，但沒有引起關注，雙IP反而分散焦點，未如嘉義台灣燈會受注目。

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