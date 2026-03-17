民進黨縣市長布局》首都之戰 沈伯洋重回口袋名單

民進黨立委沈伯洋近日到新莊宏泰市場助選新北市議員初選參選人吳奕萱，與豬肉攤老闆合影。（資料照）

二〇二六百里侯年底爭霸，民進黨選戰佈局正式進入深水區。據悉，全台最具指標意義的首都台北市，黨內高層持續鎖定副閣揆鄭麗君積極勸進之餘，不得不同時推演「B計畫」，擁有全國級高聲量與論述戰力的立委沈伯洋，近期重回口袋名單，與黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤等人並列，作為整體戰略考量的活棋。

與徐國勇、吳思瑤並列戰略活棋

對此，沈伯洋表示，他現在是民進黨團幹部之一，現階段最重要的是軍購特別條例審議，他現在還是專注在立法院內的工作，其他就是要看黨的機制如何處理，尊重黨的機制。

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民進黨去年九月即成立選舉對策委員會，原盼農曆年前底定所有縣市長人選，但目前仍有台北、桃園、新竹縣市、花蓮、金門、連江共七縣市尚未拍板。其中，台北、桃園及竹市更是挑戰現任者的艱困選區，基層民代殷殷期盼「母雞」能在四月議員初選結束時就位。

針對重中之重的台北市，農曆年前民進黨內已有共識，全面力拱在美國關稅談判有功的鄭麗君承擔重任，多位縣市長參選人也陸續釋出與鄭的合照試水溫。無奈鄭麗君遲未點頭參選，高層除了持續力勸，也不排除其他可能人選，初期曾被熱議的沈伯洋再度被放回「口袋名單」，與徐國勇、吳思瑤等人並列牛棚人選，目前仍處討論階段。

黨內人士分析，鄭麗君在關稅談判立功且形象溫和，具備開拓中間選票的優勢，但若因政務羈絆無法抽身，同樣自帶全國高知名度的沈伯洋，無疑是極具爆發力的「戰略活棋」；沈有強大的群眾感染力與精準對接基本盤的空戰論述，若扛下首都領頭羊重責，不僅能點燃支持者的投票熱情，還有機會外溢到其他縣市，成為帶動民進黨全國選情的超級催票引擎。

桃園方面，黨主席賴清德近期已三度約詢立委王義川，但未獲積極回應，高層轉向鎖定法務部次長黃世杰，黃具有桃園第二選區立委的實戰歷練，入閣後也持續勤走桃園基層，其父過去更曾任桃園農田水利會總幹事，在地方組織擁有深厚根基；不過，部分基層民代持觀望態度，期盼桃園出現一位具空戰爆發力與跨族群整合能力的「母雞」，也憂心水利系統與民進黨派系間的整合問題。

至於新竹市長佈局，黨內高層正勸進僑委會副委員長李妍慧披掛上陣，尚未獲得首肯，形象清新的眼科醫師吳國治及另一名兼具行政立法經驗及科技背景的女性人才，也被列入人才庫。新竹縣長方面，徵召竹北市長鄭朝方幾乎已成定局，由於對手陣營仍陷入內鬥泥淖，民進黨不急著掀牌，也爭取更多時間運作竹北市長後續佈局。

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