綠營台北市長人選未定 議員憂選戰難打

記者何玉華／專題報導

民進黨在台北市議員選舉曾有提名廿七席都當選的輝煌紀錄，本屆在議會六十一席中只有廿一席，加上大罷免失利氛圍，市長蔣萬安競選連任人氣不低，民進黨卻遲遲提不出市長人選的困境，多位現任議員受訪時不願具名卻憂心指出，明年市議員選戰不好打，更擔心市長人選若無法帶動整體氣勢，議員選情恐怕會很慘。民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，明年提名席次會考慮實力原則，與本屆廿六席相當，避免同志「相煎」。

避免同志互打 約提名26席

民進黨在二〇一四議員選舉提名廿七席，當年台北市長禮讓首次參選的柯文哲，雙方合作，議員創下全壘打輝煌勝績；但二〇一八年與柯文哲鬧分手，同樣提名廿七席，只當選十九席，第三勢力取得十五席；本屆提名廿六席當選廿一席。

第五選區 康家瑋等3人表態

張茂楠表示，提名講究實力原則，會保持本屆提名額度，「擴大提名是一時爽」，反而容易變成同志相煎、自相殘殺。目前新人除了第一選區未浮出檯面，第五選區（中正萬華）因吳沛憶轉戰立委成功，有一席新人空間，包括湧言會力挺的康家瑋，還有因報導柯文哲「一五〇〇」隨身碟而聲名大噪的前三立記者馬郁雯，日前由新潮流系大老段宜康站台宣布參選，還有與正國會關係匪淺的張銘祐，已掛上「台派戰鬥機」看板。

第四選區 目前仍維持3席

第四選區（中山大同）本屆提名四席當選三席，後來有無黨籍參選的林亮君加入，又有王世堅轉戰立委成功，目前仍維持三席；其中陳怡君涉詐領助理費、向營建商收顧問費等罪嫌被起訴，並已認罪獲交保，依民進黨初選規範其參選資格在一審結果出爐前不會受影響。

第二選區 高嘉瑜擬捲土重來

第二選區（內湖南港）資深議員李建昌有意交棒給律師陳又新，將面臨前立委高嘉瑜可能捲土重來的競爭；第三選區（松山信義）因許家蓓病逝，前議員呂瀅瀅暌違廿年再披戰袍，以及郭凡早早投入經營，除了黨內競爭，也有來自民眾黨的挑戰。

第六選區 提名4席有機會全上

第六選區（大安文山）向來是藍軍大本營，民進黨本屆提名五席只上三席，地方認為下屆保守提名四席，有機會全上，但也有持不同意見的聲音。

三席中，趙怡翔在今年九月轉任國安會副秘書長，目前除了趙怡翔的助理劉品妡有意接棒，還有陳聖文、詹晉鑒、高揚凱等多人競爭。

有議員也表示，台北市本來就藍大於綠，加上大罷免後的政治氛圍，保守提名是比較穩健的做法；尤其未來市長人選，是否有能力拉抬選戰氣勢，更是重要關鍵，若「勢」起不來，議員選情恐怕會很慘。

張茂楠指出，民進黨提名，不分現任、新人都由初選結果決定，而為鼓勵新人，第一次參選的新人有十％加權、卅五歲以下十％加權，同時符合兩項資格可加權廿％。

按往例會在明年三月初辦理初選領表登記，三月底至四月初全國的選區抽籤決定民調時間。

