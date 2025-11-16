為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    臺北市

    《市府年花60萬維護》捷運北投旅客中心 諮詢掛零

    2025/11/16 05:30 記者甘孟霖／台北報導

    台北捷運北投旅客服務中心啟用廿五年，不過市議員張斯綱發現，近年來旅客使用諮詢的頻率幾乎掛零，市府每年還要花五、六十萬維護這個沒有旅客的服務中心，幾乎已成蚊子館，應該思考轉型。北捷總經理黃清信坦言，該中心位置離捷運站四百公尺，距離有點尷尬，將與各局處討論活化使用。

    張斯綱指出，近一年來，北投旅客服務中心諮詢人數都掛零，基本上都沒有旅客前往諮詢，並未達到當初設立目的；演講廳方面，二〇二三年使用十二次；而今年截至八月，僅有四次借用，使用率偏低。他質疑，市府平均每年花六十一萬元，維護一個「沒有旅客」的旅客服務中心？而地方上的里民，很希望有個空間能作為社區活動、日照中心或兒少的活動中心；此外，北投運動中心在石牌，離當地有段距離，也可思考比照士林克強公園游泳池，改建成躍動館，市府應該將持有資產活化，不要讓該地點變成死寂的蚊子館。

    黃清信坦言，該中心位置較為尷尬，距離捷運站有段距離，旅客如果需要諮詢，會就近在捷運站詢問，不過，但捷運北投旅客服務中心不只有旅客服務，更兼具提供社區多功能活動場地。

