議員「索資系統」被限 北市挨批箝制監督權

台北市長蔣萬安去年十一月在市政會議要求，議員索資若「不適合、不合法、不合理」，局處首長要「say no」，引起跨黨派議員反彈，批市府剝奪議員監督權，簡直是一言堂。未料，今年七月起，台北市政府在未與議會溝通下，控制議員索資系統，限制回覆時間只能點選三日後，議員痛批「三天禁令」已嚴重箝制議會監督權。台北市秘書處昨至市議會民政委員會就此進行專案報告，遭委員會直接退回，要求全案重新報告。

秘書長︰為給同仁緩衝期 減輕壓力

市府秘書長李泰興表示，索資系統設定三日，是為給北市府同仁緩衝期，減輕公務人員心理壓力，並稱有些機關若無法達成議員索資，會透過機關首長私下與議員溝通，有些議員也可接受延後，部分議員也能接受局處分批給資料。

何孟樺︰嚴重壓縮議員質詢需求

但市議員何孟樺說，有些緊急事件需要馬上了解狀況、知道結果，且過往也有議員嘗試與首長協商，是否可以縮短回應時間，卻被局處首長以「需三天作業時間」當作擋箭牌，已嚴重壓縮議員質詢需求！自從市府鎖住系統後，不分黨派議員都有要求至少系統不要鎖住，有機關須延後可向議員辦公室說明，但現在市府完全沒有要溝通的誠意。

許淑華︰報告明著跟市議會對槓

市議員許淑華也問：「為什麼要鎖？為什麼你們上任之後才在鎖？」她指出，索資真正問題是，局處沒有針對問題回覆，一層一層長官審上來，導致回應避重就輕，認為是效率問題導致文件累積。她嚴肅道，「台北市政府莫剝奪台北議會監督權。限制議員索資茲事體大，相關議題已經進到黨團協商，今日這樣的報告，就是明著跟市議會對槓！」

顏若芳︰有些單位常問A答B、資料錯誤

市議員顏若芳指出，有些單位常常都是問A答B，甚至僅收到兩行回覆。「國民黨的議員也曾抱怨，局處常常給錯誤資料，卻沒有跟議員更新，讓議員在質詢台上被局處修理！」她直批，系統鎖了三天，但資料還是錯的、還是敷衍的！更何況在實施「三天禁令」前完全沒有和議會溝通。

報告中公布二〇二三年至二〇二五年六月期間，議員索資以要求局處在一日或一日內回覆之情況佔一半。然而，市議員鍾佩玲表示，這段期間發生剴剴虐童案、寶林茶室食安危機等緊急性重大事件，議會必須立即知曉案件進度，議員善盡監督職責，卻被說成是造成公務員負擔的元兇。

