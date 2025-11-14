北市「AI公車站長」設備 被指太陽春

議員柳采葳與局處官員使用AI站長，官員也坦言有進步空間。（記者甘孟霖攝）

北市府八月推出「AI公車站長」設備，於市府轉運站、台北車站、板橋及淡水捷運站等站點舉辦快閃試辦。市議員柳采葳質疑，AI站長不僅操作介面不夠直觀，且僅支援中、英文，針對主打客群的老人家常用的台語、客語等皆不支援，設備陽春，引人質疑政策僅淪為「打卡行銷」。

交通局長謝銘鴻坦言還有進步空間，AI模型需要時間進行訓練。公共運輸處表示，台北市公車聯營管理委員會進行AI公車站長核心系統訓練，預計明年上線，未來預計會以QR Code方式推出。

請繼續往下閱讀...

北市議會昨進行交通部門質詢，柳采葳將AI站長設備搬來議場，邀請局處官員使用，發現操作頁面不夠直觀，且也不支援台語、客語等語言，現場查詢往天母的公車路線，竟花了五分鐘都還沒查出來。

她質疑，雙北交通局於八月隆重推出AI站長，功能卻相當陽春，無法正式上路，且相關功能設定，不論是查詢目的地路線或是公車時刻與班次，皆與各大公車APP功能雷同；此外，民眾也反映特定手機型號無法掃描QR Code、定位錯亂等，希望市府多參考國內外案例，別讓AI站長淪為打卡政策。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法