中製電巴資安疑慮 民代促徹查

中製電動公車引發資安疑慮，議員顏若芳表示，目前北市仍有上百輛中製公車，要求交通局全面徹查。 （公運處提供）

交通局將全面盤查 公運處︰符合國家規範 新進電動公車都是國產

日前歐洲多國發現，中國宇通集團旗下公車有對車輛控制系統進行軟體更新，和診斷遠端存取的權限，恐被用於影響在行駛中的公車。台北市議員顏若芳昨揭露，北市仍有上百台中製公車上路中，要求交通局進行全面清查、抽樣檢測。交通局長謝銘鴻說，資安對公車安全影響確實必須重視，會全面盤查。公運處長李昆振表示，台北市電動公車有中央相關補助，也符合國家規範，目前新進電動公車都是國產。

顏若芳︰某客運業者 3成車輛中製

北市議會昨進行交通部門質詢，顏若芳表示，民權、復興、內湖、重慶、東環、北環、和平幹線均有由廈門金龍、中國比亞迪，甚至宇通所製造的柴油車或電動車款正上路中。甚至有某家營運中的客運業者，近三成車輛是由宇通製造，讓人膽戰心驚。

可遠端操控車輛、讓車子停止運作

顏若芳進一步指出，前陣子挪威、丹麥等國家揪出中國製電動巴士有資安疑慮，可能可以透過走後門方式，遠端操控車輛，甚至讓車子停止運作。目前台灣針對公車網路安全及資安的監管機制，只有透過交通部電動公車補助計畫要求系統商必須介接我國公車動態資訊系統；車輛安全審驗中心VSCC的車輛審驗制度，目前也僅是確保公車內電子設備不互相干擾，並無規範資安監管。交通局應以歐洲為借鏡，要求所有公車代理商提具資安報告，也比照挪威委請第三方單位，對北市中製公車抽樣檢查。

資通訊設備禁用中製

公運處綜合規劃科長劉國著補充，過去國內對進口大客車的管制以整車及骨架為主，其餘並無嚴格限制。隨資通訊發展，交通部目前對電動公車的補助規定，已明確要求車輛資通訊設備、電池及能源管理系統、自動化及智慧化配備等均禁止使用中國製品，且須由車輛製造商切結，北市公車業者配合政策，目前僅購買符合交通部公布符合補助規定的電動公車車型，避免衍生資安疑慮。

