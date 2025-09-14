台北水舞嘉年華人擠人 「卡」水門10多分鐘

水舞展演結束後人潮卡在水門口，蔣萬安也受困。（記者孫唯容攝）

2025/09/14 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕「二○二五台北水舞嘉年華」昨在松山錫口碼頭彩虹橋展開，台北市長蔣萬安特別到場啟動首場水舞展演，當彩虹橋水舞傾瀉而下、基隆河河面一二○公尺平台同步演出多種色彩水舞秀，加上音樂與特效焰火，呈現出絢麗的「水火共舞」，現場聚集大批民眾一睹今年的水舞秀，不過結束後全部人湧入四號水門，蔣萬安要離開時也「一度受困」，全場民眾都卡住，現場大人、小孩都動彈不得，有民眾爆氣嗆聲說，「大家都卡住出不去，如果小孩子出事怎麼辦？到時候出事才要改嗎？」最終工作人員緊急廣播，並找警方來疏散人潮。

蔣萬安要離場也塞人群 動彈不得

台北市政府觀光傳播局表示，「二○二五水舞嘉年華」自九月十三日至十月十九日登場，連續卅七天精彩連連，活動期間每天十八時卅分至廿時卅分，每卅分鐘都有一場水舞秀，精彩不間斷，每週末水岸也舉辦主題活動，還有巨型氣偶輪番現身，包含阿奇老師、粉紅豬小妹佩佩、妙妙犬布麗等深受親子喜愛的超人氣卡通IP。

觀傳局指出，今年以五首流行音樂組曲作為水舞展演曲目，開幕結合水舞、火焰特效、高壓水柱與雷射光束，隨著音樂節奏層層推進，開幕不僅有磅礴的「水火共舞」，YOYO藝人也結合水舞帶來星光踢踏舞，搭配水幕投影出繽紛多變的圖騰，進行「人水共舞」，營造宛如水上萬花筒般的絢麗景象。

民眾爆氣嗆︰若小孩子出事怎麼辦

昨首場展演前，大批民眾就已聚集在四號水門，進入演出時已經出現「人擠人」情況，水舞展演結束後，現場民眾紛紛抓時間離開，沒想到更導致現場人潮向四號水門湧入，不管大人、小孩都無法順利通行，連帶蔣萬安、副秘書長俞振華要離開時，也受困在階梯上，滿臉尷尬等待，現場有民眾紛紛不滿抱怨，「小孩子站不久」、「很熱、很擠」，更有人爆氣嗆聲說，「大家都卡住出不去，如果小孩子出事怎麼辦？到時候出事才要改嗎？」現場工作人員緊急找來警方疏散，全程約卡住十多分鐘才恢復通行。

觀傳局︰檢討改進 強化疏散管制

對此，觀傳局表示，因應人潮市府已派出近九十名警力與義交協助管制，但散場人潮一度疏散不易會檢討改進，並與警察局及義交合作，強化疏散管制作為，透過交管及調整號誌等方式持續優化改善，確保水舞活動期間散場動線順暢。

台北水舞嘉年華登場。（記者孫唯容攝）

