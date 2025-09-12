10大肇事熱點 北市4路口連2年上榜

今年1月至5月前十大肇事熱點路口，公館圓環以22件事故、27人受傷蟬聯第一。（資料照）

2025/09/12 05:30

顯示事故問題並未改善 交通局︰將透過碰撞圖進行診斷

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市今年一月至五月前十大肇事熱點路口，文山區基隆路四段、羅斯福路四段路口（公館圓環）以廿二件事故、廿七人受傷蟬聯第一，但與去年前十大相比，竟仍有大同區西寧北路、鄭州路口，中山區大直街、北安路口，以及大安區和平東路三段、基隆路二段路口，依然榜上有名，顯示造成交通事故問題並未改善。另，衛福部桃園醫院外科主任周佳正七月在中山南路、羅斯福路、愛國西路口因被公車轉彎撞上車禍身亡，交通局表示，已增設公車左轉時相、行人庇護島、退縮行穿線、改善路口照明改善。

請繼續往下閱讀...

文山基隆路、羅斯福路口 蟬聯第一

台北市前十大肇事熱點，是依交通部「道安總動員」平台的指標合值（CBI），即綜合考量卅日死亡、受傷人數及A一（當下或發生廿四小時內有人死亡）車禍、A二（有人員受傷或發生廿四小時後有人死亡）事故篩選而得。

分心駕駛、變換車道 都是肇事原因

比較盤點今年、去年肇事熱點，計有四處路口（至少）連二年上榜，第一名是基隆路四段、羅斯福路四段，主要肇因如違反二段式左（右）轉彎標誌或標線，恍神、緊張、心不在焉等分心駕駛，還有不當變換車道，發生同向擦撞、追撞和側撞。第二名為大同區西寧北路、鄭州路口也有十六件、廿人受傷，肇因相對分散，違反其他標誌、標線禁制與起步時未注意安全等，都有零星碰撞案件。

大同西寧北路、鄭州路口 列第二

中山區大直街、北安路路口有十四件、十七人受傷，碰撞事故原因包括未保持行車安全間隔、未依規定右轉彎或闖紅燈左轉（迴轉），連二年位居排行榜第四名。大安區和平東路三段、基隆路二段路口去年第三名、目前排行第六，十二件車禍有十九人受傷，未依規定右轉、分心駕駛、有號誌路口轉彎車未讓直行車先行。

醫師周佳正車禍身亡路口 增庇護島

交通局回應，今年與去年重疊上榜的四個路口，透過繪設並檢視碰撞圖，分析肇事型態及事故點位等，進行問題診斷，四月九日邀集相關權責單位，檢討交通工程、違規執法與宣導等管理策略，由專家學者指導改善作為，後續每月召開肇事防制工作小組會議追蹤改善進度。

此外，衛福部桃園醫院外科主任周佳正死亡路口，交通局表示，日前已完成調整號誌增設公車左轉時相、行人庇護島、退縮行穿線、改善路口照明，以及強化公車駕駛長教育訓練與管理，增加行人通行安全。

北市1到5月十大易肇事路口

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法