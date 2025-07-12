《助攻五區罷團》曹興誠︰罷掉傅崐萁小弟們

2025/07/12 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕七二六大罷免投票剩下最後兩週，「反共護台志工聯盟」志工、前聯電董事長曹興誠，昨晚間率領台北市五區罷藍委民團，包括「台灣出來罷」、「山除薇害」、「剷除黑芯」、「文山退葆」、「港湖罷秀」，於遠東SOGO復興館前廣場宣講，力求繼續衝高罷免同意票。曹興誠也溫情喊話藍營支持者，不要挺國民黨立院黨團總召傅崐萁的小弟們，罷掉後再另選有主見的人。

昨天傍晚，各罷團透過舞蹈、宣講等方式，希望讓更多民眾了解罷團推動罷免的理念及決心，也吸引不少民眾駐足聽講。曹興誠說，呼籲罷掉五個現任國民黨籍台北市立委，過去台北市選出來的立委，都是有主見、有格調也有看法的，可是現在通通都沒有了，都變成傅崐萁的跟班小弟。

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他批，傅崐萁在花蓮炒地皮、股票的地頭，跑到國會殿堂作亂，台北市五藍委跟著傅，怎麼代表台北市民？這些人已經墮落，接受中共的滲透、資助；藍委徐巧芯以前說傅崐萁是「病毒」，現在自己也變成病毒的一部分。

曹興誠受訪也談及自己退出全社會防衛韌性委員會顧問一職，他強調國民防衛最重要的，就是要把立法院的破口堵起來，立院如果被親中立委掌握，國安就是大破口，他認為辭掉顧問專心完成大罷免，把最重要破口補起來才是第一要務。

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