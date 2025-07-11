罷團「慶生會」 許願壽星王鴻薇回家休息

「大安強強滾」罷免羅智強的公車廣告上線。 （取自大安強強滾臉書）

2025/07/11 05:30

罷免徐巧芯團隊今晚辦「爛委走走團」 「大安強強滾」公車廣告新上架

〔記者甘孟霖／台北報導〕七二六大罷免首波投票，進入熱戰階段，昨日恰好是被罷免藍委王鴻薇生日，罷免團隊「山除薇害」則於晚間舉辦一場「罷免慶生會」，許願罷免成功，讓王鴻薇回家好好休息；罷免藍委徐巧芯團隊今晚將進行「爛委走走團」，徒步宣傳七二六罷免；另外，罷團也聯手籌組「百台外送車宣傳戰隊」；罷免羅智強「大安強強滾」公車廣告新上架，五路線至少都行經大安區九站以上範圍。

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「山除薇害」跳抖肩舞 盼罷免成功

罷免王鴻薇的「山除薇害」昨晚七點於中山國中捷運站出口，在街頭上舉辦一場特殊的「罷免慶生會」，現場以投影布幕回顧罷免過程中的艱辛，也號召所有志工一起嗨跳「抖肩舞」象徵抖落肩上的壓力；活動最後由兩名同樣七月十日生日的罷團志工許下願望，祝福罷免大成功，讓「壽星」王鴻薇早日回家休息，也祝福台灣能夠擺脫共產黨代理人擾亂國會，走向民主自由之路。

「剷除黑芯」組成「撕芯蜂」徒步團，號召民眾今天下午五點半至七點加入「爛委走走團」，於信義區忠孝東路五段二二二號集合，用足跡繞行信義區，終點站捷運市政府站二號出口，在地圖上寫下「七二六」的圖像，替週末松信大縱走暖身，若在路上相遇，歡迎比讚、打卡和拍照。

罷團籌組「百台外送車宣傳戰隊」

罷團也聯手籌組「百台外送車宣傳戰隊」，藉由外送車宣傳深入鄉里，為愛罷免形成善的循環；「剷除黑芯」另準備文宣貼紙結合垃圾袋發放，融入民眾的日常生活，告訴大家「是時候汰舊布新」，為台灣除去中共滲入國會的陰影，迎接光明強盛的未來。

公車廣告5路線 行經大安9至12站

「大安強強滾」先前騎自行車繞行大安邊境，如今宣傳工具再升級，公車廣告背景仍是慣用的橘色，搭配羅智強的Q版人像，額頭押上「罷免」二字。

罷團說，上架過程歷經波折，原先設定的路線都被鎖定，最後挑選出五條路線，至少行經大安區九至十二站的距離，希望罷免的聲音開進大街小巷，即便藍營以不對等資源、仇恨動員深藍支持者表態，讓反罷方聲勢似乎升高，但在陸戰的體感溫度卻並非如此，也讓團隊相信仍有機會。

「山除薇害」昨晚間於中山國中捷運站前舉辦「罷免慶生會」，祝王鴻薇被罷回家休息。 （記者甘孟霖攝）

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