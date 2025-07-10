斥資2億 北市艋舺公園啟動景觀改造

艋舺公園景觀改善工程開工，台北市長蔣萬安期待帶動觀光發展。（記者羅沛德攝）

2025/07/10 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市艋舺公園二○○五年啟用至今滿廿年，「艋舺公園景觀改善工程」昨舉行開工典禮，工程預算約兩億六二一萬元，台北市工務局表示，預計明年八月完工。

北市工務局說明，景觀改善工程主要設計重點包括拆除遮蔽南側廊道，讓龍山寺正殿視覺回歸，重現古蹟之美；更新迴廊鋼構屋頂及公園照明系統；填平下凹式水池，打造彈性空間供藝文活動、市集使用；增設無障礙廁所；公園南側設置候車長廊，串聯捷運站出入口、公車候車亭、YouBike等動線，引導民眾進入公園及地下商場。

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台北市長蔣萬安表示，萬華是北市最早期發展繁榮興盛的樞紐，現在萬華宮廟文化也成為國際旅客必來參訪的景點之一，希望完工後不僅可以帶給市民公園的休憩功能，甚至擴大到商業觀光與產業的全面發展。

台北市萬華街區發展協會理事長洪文和受訪表示，工程未來完善後對於環境衛生會有很大的改善，對國內、外旅客都會形成更佳的導流方式，周邊的店家都相當期待公園的完工；近期外國旅客大幅增加，因此也在關注指標設施是否仍有不足，希望未來完工後不管是公園內、地下街的廁所，都可以給旅客更舒適的環境。

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