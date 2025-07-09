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    助罷羅智強 曹興誠肥皂箱街講

    前聯電董事長曹興誠於大安區進行街頭肥皂箱宣講，宣傳罷免藍委羅智強。（記者甘孟霖攝）

    前聯電董事長曹興誠於大安區進行街頭肥皂箱宣講，宣傳罷免藍委羅智強。（記者甘孟霖攝）

    2025/07/09 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免熱戰，「反共護台志工聯盟」志工、前聯電董事長曹興誠，昨晚於大安區進行首場街頭肥皂箱宣講，助拳罷團「台灣出來罷」，他直言藍委羅智強不夠格代表大安區居民，現在最可恥的是，藍營立委全聽國民黨立院黨團總召傅崐萁的話，「堂堂台北市立委，怎麼聽命花蓮來的更生人」？

    曹興誠表示，羅智強是大安區選出來的，但現在已經不代表大安區，變成了傅崐萁的小弟，對於傅的決定百分百支持，傅接受中國政協主席王滬寧宴請，明顯就是通敵賣國行為，這不是交流而是同流合污。

    他說，因為羅智強不能代表大安區民，所以必須要罷免，這也不代表要選民進黨的人，國民黨有優秀的人才出來，只要堅持反共、保衛台灣，一樣可以支持，最重要是保衛我們國家的主權，現在最可恥的是，藍委完全聽命於傅崐萁，「堂堂台北市立委，怎麼聽命花蓮來的更生人」？

    曹強調，如今台灣的自由就是中共的威脅，很多人相信，中國並不如表面上那麼強大，經濟也面臨崩潰，今年我們更要守住台灣，搞不好中共幾年內就垮台了，不要被騙了。

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