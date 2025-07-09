女志工遭揮拳辱罵 「文山退葆」赴北檢提告

罷團「文山退葆」昨赴台北地檢署，對邱姓加害人提告。（記者吳昇儒攝）

2025/07/09 05:30

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕罷免台北市藍委賴士葆團隊「文山退葆」一名女志工，三日傍晚在辛亥、興隆路口執行合法罷免宣傳行動時，遭賴士葆支持者中裔日籍的邱姓男子襲擊，拳頭打在看板上，還稱志工們是「政敵」、「綠共」，警方到場後，邱男雖有向志工致歉，但未被接受。「文山退葆」昨上午至台北地檢署對邱男提出強制、公然侮辱等告訴。

「文山退葆」及被害女志工昨上午十時許，在台北市議員簡舒培等人陪同下，前往台北地檢署按鈴對邱姓男子提告。發言人指出，志工從事合法罷免行動，卻被邱男助跑揮拳攻擊，且對志工們辱罵「綠共」、「政敵」，還大聲質疑「為什麼要罷免賴士葆」，這已經不是個案，在賴立委所屬選區，每隔幾天就會發生，但至今未見過賴士葆公開譴責或呼籲支持者理性，對此表達最嚴正的抗議，也對邱男提出強制、公然侮辱等告訴。

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簡舒培表示，「有攻擊卻沒打到人，不是沒有攻擊」，並質疑警方輕輕放下，會導致大家對這件事情有錯誤認知，台灣是民主社會國家，大家都有表達自主意見的權利，但絕對不能出手傷人。

台北市警察局文山二分局回應指出，現場雖未造成志工受傷及物品損壞，但衝擊力道造成志工驚嚇，已報請檢方指揮偵辦，盡速釐清案情。

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