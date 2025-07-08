疏散門管制深夜取消 北市挨批擾民

台北市中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊，因應颱風，紅黃線開放停車。（資料照）

2025/07/08 05:30

沒放颱風假 周邊紅黃線停車 來不及中午前駛離 24件被依違停拖吊

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市因應颱風丹娜絲來襲，七月六日白天宣布開放部分疏散門周邊紅黃線停車、晚間實施疏散門及越堤坡道管制「只出不進」等防颱應變措施，不過有民眾向本報投訴，市府當天深夜十一時許突然公告管制取消，並且限定紅黃線停車七日中午前駛離，才十三小時政策就變卦，相當擾民；對此，市府回應，以便民為出發點考量，並依實際天候狀況滾動調整。警方統計，昨紅黃線停車開放時間截止後，三小時拖吊卅件。

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13小時變卦 市府：依天候滾動調整

市長蔣萬安六日上午宣布，開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏門周邊紅黃線停車，同天下午市府預告晚間全市疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，七日起拖吊；隨後又表示根據河川水情及上游水庫放流情形研判，六日深夜十一點公告取消管制，正常通行不拖吊；開放紅黃線停車部分，須於七日中午前駛離。

民眾移車疲於奔命 還遭拖吊開罰

投訴市民抱怨，官方一下說開放部分紅黃線停車、疏散門管制「只出不進」，如果停在堤外停車場的車輛不移走，七日開始拖吊，沒移車被拖吊還得依車型大小處以罰鍰、付移置費、保管費，因此趕緊去移車，未料一早起床發現，政策改了，反而是停在紅黃線的車輛要盡速開走，否則違規拖吊開罰，連忙再去移車，政策反反覆覆。

議員：政策宣布時間拿捏不恰當

市議員許淑華認為，政策宣布時間拿捏不太恰當，當時雖尚無較大風雨，卻讓市民措手不及，進而衍生民怨，建議市府強化颱風期間標準作業程序（SOP），除了從執行面的專業角度去看，也需脫離本位主義、顧及市民感受，思考何等情況會否讓民眾困擾，以此前提去調整因應，較符民意期待。

不過，市議員張斯綱說，市府從預警的層面出發，藉由簡訊、LINE帳號、媒體及里鄰系統等多元管道，提醒民眾及早防範，如今沒有放颱風假，就是回歸日常作息，而且颱風動態千變萬化，本應滾動式檢討，相信市民能夠體諒。

若對罰單有疑義 30天內提出申訴

另外，紅黃線開放停車期限截止後，台北市政府警察局交通警察大隊啟動一般拖吊作業程序，合作的六間民間拖吊場業者全出動，配合警方執行拖吊業務，從截止時間起算三小時統計共拖吊卅件，包括紅、黃線停車廿四件；其他在槽化線停車、佔用卸貨停車格違規停車等六件，民眾若對交通罰單有疑義，可於收到通知單後卅天內提出申訴，但成立與否須視監理單位判定。

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