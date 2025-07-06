《藍營反罷》賴士葆、李彥秀掃街 大咖來助攻

2025/07/06 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免熱戰階段，投票倒數三週，台中市長盧秀燕昨北上，陪同老同事、藍委賴士葆進行車隊掃街，不過過程中發生插曲，一旁機車騎士發生追撞事故，賴、盧二人還下車關心。此外，台北市副市長李四川昨前往南港、汐止交界的橫科市場，陪同台北市立委李彥秀、新北市立委廖先翔掃市場。

盧秀燕︰需財經立委 李四川︰罷免造成困擾

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盧秀燕表示，現在國家面臨經濟情勢變動，更需要賴士葆這樣有財經專業的委員留在國會，這次她的首場車掃就留給老同事賴士葆，呼籲七二六投下不同意罷免，搶救賴士葆。尤其賴士葆是財經教授出身，現在國家正面臨世界性的財經變動，包括關稅、匯率等問題，國會反而需要這樣的財經教授為國獻策。她也透露，之後會和民眾黨主席黃國昌合體展現在野團結。

二人上午九點十五分左右啟程，前往景美地區進行車掃，一名機車騎士疑似因回頭看車掃隊伍而減速，導致後方騎乘共享機車的騎士煞車不及發生追撞。盧秀燕簡單關心後，記者詢問騎士狀況如何？她表示還好，剛剛有問兩人需不需要送醫，兩位年輕人都表達沒問題，不用送醫。

此外，李四川昨上午前往橫科市場掃街，他說最近為了七月廿六日投票，要找投票所以及選務人員，都相當困難，現在不只缺「工」，也缺「公」；他提及，學校需要透過暑假期間進行一些改建、修建工程，但因為這次選舉造成很大困擾，希望就投七月廿六日這一次，不要再投下一次。

李彥秀說，現在台灣有很多內政、經濟乃至社會治安問題，需要去處理，多做正事、少點政治，才是福國利民。

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