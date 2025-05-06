扶植文創 北市30件走「綠色通道」快審

2025/05/06 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府去年十月與文化內容策進院（簡稱文策院）簽署合作備忘錄，共同扶植台北文化創意產業，昨舉辦成果發表會，三個曾獲補助的新創團隊到場分享經驗。他們透過文策院加速器，讓團隊升級、成功轉型或募資，台北市長蔣萬安表示，與文策院深度合作，雙向挹注資源，讓更多在地故事被看見。

文策院董事長蔡嘉駿表示，透過「綠色通道」快速審查，北市府挑選出卅件優質補助案送文策院進行投資評估，目前已有九案洽談中；文策院這兩年加大投資速度及量體，一年平均投資一百多個專案公司，舉凡沈浸式、AI、音樂祭、遊戲都在列。

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獲邀分享經驗的驚喜製造創辦人林業軒說，「驚喜製造」在二○一九年切入線下沉浸式劇場，從創意、設計體驗到製作完成、銷售和營運，都可以一條龍處理；文策院的文創加速器讓團隊在市場對接、產品打磨上有很大的升級。

營運四年的藝途科技創辦人楊仁豪說，他們讓大眾願意付費在手機、平板、電腦上看展，開發出自動化的虛擬導覽線上體驗，至今累積超過一千檔的線上展覽虛擬導覽，在文策院協助下，四年共募集二五○○萬元的民間投資。

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