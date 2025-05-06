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    首頁　>　臺北市

    北市罷藍委直叩 選民憂個資外洩

    2025/05/06 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕基隆市民政處長張淵翔涉嫌非法利用戶政系統個資，協助罷免議員連署。北市一名接到反罷免團體電話的民眾，家人也差不多同一時間接到電話，懷疑個人資料被外洩遭到濫用，呼籲包括里長在內的市政單位勿洩漏居民個資；民政局表示，依法行政、秉公辦理，不會違法查詢或洩漏個資。

    家住松山區中華里的民眾反映，四月卅日中午，手機接到一通未顯示電話號碼的來電，接通後，對方表示是反對罷免徐巧芯的團體，希望他投票時投「不同意票」；過沒多久，她先生也接到相同的電話。

    她表示，從未到過任何議員、立委的服務處，也沒有留過資料，不知道對方是怎麼知道她的手機號碼，且清楚她住在松山區。而她看到基隆的案例，很擔心是否有市政單位洩漏個資，導致個資被濫用。

    民政局表示，立委選舉、罷免，由中央選舉委員會主管，並指揮、監督直轄市選委會辦理；北市選委會再委由戶政機關辦理查對作業，各戶所皆依法行政、行政中立、秉公辦理相關作業，不會違法查詢個資或洩漏。

    此外，市議員林亮君日前質詢時也提到，戶役政資訊系統雖能留下查詢紀錄，但系統沒有主動警示機制，北市警局去年已經設立警示系統，戶政機關應比照辦理。

    民政局表示，戶役政資訊系統使用訂有安全管制作業程序，由資訊室專人每日檢核，戶籍行政科每週利用系統稽核抽查，每半年再由政風室主辦一次內部稽核，並每年配合內政部辦理外部稽核。至於比照警察局研發警示系統，事涉中央職權，將配合研議可行性。

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