北市人行道修繕各區「平等」 挨批不符比例

台北市議員王欣儀指出，工務局新建工程處以各區平均分配方式規劃修繕，但每區所需的修繕面積不相同，如此一來南港區可達100%修繕，但內湖、大安等區卻不到10%，落差太大應調整。（記者甘孟霖攝）

2025/05/04 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕人本交通意識抬頭，改善人行空間是一大重點。台北市今年人行道待修繕案件共九三九件、面積達卅萬平方公尺，不過台北市議員王欣儀指出，工務局新建工程處以各區平均分配方式規劃修繕，但每區所需的修繕面積不相同，如此一來南港區幾乎可達一○○％修繕，但內湖、大安等區卻不到十％，落差太大應調整。新工處回應，必要時可跨區協助施作。

面積一樣 南港全修好 內湖僅修7％

王欣儀指出，北市府對於改善人行環境應該相當重視，但根據統計，截至四月中旬北市待修人行道件數共九三九件，面積達卅萬平方公尺，不過新工處採取各區平均分配方式，十二行政區各自修繕面積都是固定四五八三平方公尺。

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她說，但這樣一來也衍生問題，如南港區待修面積四五八九平方公尺，可以幾乎達到一○○％修繕；反觀大安區待修繕面積高達五萬四○七平方公尺，修繕進度只能達成九％，在台北市排倒數第二。倒數第一則是內湖區，六萬二六四六平方公尺待修繕面積，僅能達成七％。

王欣儀表示，全市待修總面積共卅萬平方公尺，大安區就佔了當中十七％，照理說應該要按照修繕比例分配，質疑為何出現「齊頭式平等」問題，這只會導致需要待修的地點越拖越慢，永遠跟不上進度，應該要檢討。

新工處︰必要時可跨區協助施作

新工處表示，此規劃針對開口合約，才由十二區做平均，新工處確實也發現部分區域待修人行道數量比較多，去年底到今年初招標過程，有許多廠商也不願意做開口合約，認為點位太少，也表達希望有專案標，針對較大型更新路段如大安路、師大路等會採專案標處理。

新工處補充，各標人行道雖契約金額相同，但都有訂定後擴條款，可擴充契約金額滿足各區實際改善需求量；而所有人行道開口合約皆以全市各行政區為標的，非僅限定於所得標的行政區，必要時可跨區來協助施作。

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