建中生買麥當勞爭議 校方道歉

麥當勞爆性侵案風波，建中學生PO拿麥當勞紙袋照片引發爭議；原貼文現已刪除。（截圖自Threads）

2024/12/29 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕麥當勞近期爆發性侵案引發抵制風潮，不過台北市立建國中學部分學生卻揪團買麥當勞，並高調在社群上發布相關照片，引發網友批評缺乏同理心。對此，建國中學校方則緊急發布聲明致歉。

此爭議事件源於，建中某班級學生十二月廿六日於班級Threads帳號貼出多人麥當勞外帶紙袋的照片，並附文「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」，文章一出引發許多爭議，不少人認為學生缺乏同理心而群起批評。

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此外，還有自稱為建中學長的網友稱「學測面試你就不要面到我們家醫學系」、「你的臉已經備份起來，給我們附設醫學系系主任」、「人品不好，不配為醫者」等語。不過，不少人也認為公審行為不妥，當事學生家長也留言請求刪文。

建中發布聲明指出，對於該校學生十二月廿六日以班級Threads帳號發表不當言論，校方要向社會大眾表達歉意；目前當事學生已深知事件嚴重性，並願意深刻反省檢討。

校方說明，廿七日上午學校得知訊息後，立即針對事件進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，也聯繫當事學生監護人共同協助；學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤。

校方強調期盼學生關心社會議題，也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任，該校深知肩負教育責任重大，為防止類似事件再度發生，會持續深化品格教育與性別平等教育。

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