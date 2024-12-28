柯文哲說京華城案是議員陳情 挨批為脫罪

前台北市長柯文哲昨主張京華城案是議員陳情案，他在公文上僅寫「研議」，議員批評是脫罪之辭。（記者廖振輝攝）

2024/12/28 05:30

藍綠轟柯常違背議會決議、不理議員要求 僅京華城「受柯關心」

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉及京華城與政治獻金案被起訴，柯文哲昨於台北地院接押庭主張京華城案是議員陳情案，他在公文上僅寫「研議」，並未表示立場；不過起訴書揭露柯文哲早在二○一九年就密訪沈慶京，等同打臉其說法；台北市議員更批評，柯任內常違背議會決議，根本不理會議員要求，如今為了脫罪又推說是議員陳情案。國民黨議員秦慧珠更揭露，自己就曾當面向柯前市長陳情民生社區容積率過低問題，結果柯對她愛理不理，聽完陳情當放屁。

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秦慧珠︰陳情民生社區容積率 柯沒理會

秦慧珠說，京華城案現已有許多人認罪，法院將針對證詞比對，並非推給議員就能結束；她過去曾於便當會向柯文哲陳情民生社區容積率過低問題，盼加速地區都更，結果柯當時對她愛理不理，陳情講完就當放屁，翻遍其他容積率增加案，有哪個像京華城，如此受柯關心，還特地找副市長做專案經理人。

許淑華︰囤房稅審議 柯在網路罵議會

民進黨議員許淑華也表示，柯任市長時，當時台北市建商公會陳情希望能降低囤房稅，市議會也依照柯市府降低囤房稅稅率版本進行審議，審議過後沒想到柯文哲竟在網路罵議會、批評議員是圖利建商；還有議會決議要求共機擾台就不能舉辦雙城論壇，柯根本不理議會決議硬辦，導致現在一○七萬的費用變成呆帳。

議員提京華城案 柯早已和沈慶京餐敘

市議員應曉薇是在二○二○年三月十日與柯便當會時提出京華城案，但起訴書揭露，北市府於二○一九年七月八日辦理萬大第一果菜及漁類批發市場改建案「首次公開招標」，當晚柯即前往威京集團總部與沈慶京晚餐，二○一九年十一月廿八日柯再度密訪，並於二○二○年二月十八日明示前副市長彭振聲支持沈慶京訴求，二○二○年二月二十日與沈慶京達成收賄與圖利之犯意聯絡。

發敬老金、不辦雙城論壇 柯不配合

事實上，柯於市長任內經常發生不理議會決議的實例，包含二○一八年三月不顧議會反對，改以無償撥用方式，互換立法院、南港瓶蓋工廠土地管理權，被藍綠議員轟「把議會當空氣」；議會二○二一年要求柯市府恢復發放重陽敬老禮金，柯堅不配合，並在同年六月提覆議失敗，改以函告行政院請示，但被回以牴觸憲法無效，最後只好照議會決議恢復發放一二○○元；共機擾台時同樣不理議會決議硬辦雙城論壇。

另，柯任市長時期無法解決違建越拆越多的問題，即將矛頭指向議員的違建陳情案，聲稱是議員召開協調會導致，為此柯甚至公開污名化議員，並於二○二○年二月十日設立違建爭議處理委員會，將違建陳情案審議結果公開上網，以此對比凸顯自己與議員處理市民陳情案的差異。

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