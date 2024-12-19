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    首頁　>　臺北市

    北市U-Sport升級 明年戶外運動可集點

    2024/12/19 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕為提升規律運動人口，台北市體育局今年推出「U-Sport台北樂運動計畫」，吸引十萬多名市民加入會員，U幣集點數達一五一萬多人次，明年計畫將更升級，一月一日起就可集點，並規劃三月起將戶外運動（如路跑、健走等）納入集點項目，打造不受時間、環境限制的U-Sport生活圈。

    體育局長王泓翔說，U-Sport今年四月十七日上路，從原有的十二家公營運動中心，擴及二三八家公民營場館，且推出U幣兌換悠遊卡儲值金等激勵方案，今年計畫執行率逾九成，有五位市民入場運動二二五次榮登「集點王」，幾乎天天報到，其中一位是七十五歲高齡。

    體育局也公布今年執行成效，註冊會員數已突破十萬人，U幣集點次數達一五一萬人次，計畫執行率破九成，統計最受歡迎場館為南港運動中心；使用習慣上，有卅九．三％會員將U幣用於折抵一次性課程或場地租金；主要參與對象則以四十至四十九歲女性最為踴躍，佔總會員三成。

    王泓翔表示，明年除元旦起就可以開始集點外，也將再升級App，預計三月開放戶外運動也能集點，使民眾能不受環境、時間限制，隨時隨地運動集點。

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