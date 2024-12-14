跨年疏散 北捷小巨蛋、南京三民站免費

張惠妹跨年夜將於台北大巨蛋開唱，加上市府跨年晚會，捷運公司規劃鼓勵措施盼疏散人潮。圖為往年捷運站人潮狀況。 （資料照）

2024/12/14 05:30

元旦零時至6時 進站享不限站數當趟車資不用錢

〔記者甘孟霖／台北報導〕天后張惠妹跨年夜將於台北大巨蛋開唱，加上北市府跨年晚會，預估吸引破廿萬人潮湧入東區，為鼓勵散場分流，台北捷運公司規劃鼓勵措施，二○二五年一月一日○時至六時，持電子票證、單程票從綠線南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車的乘客，可享不限站數當趟車資免費優惠。台北市副市長李四川說，請參加跨年晚會或大巨蛋演唱會的觀眾搭乘綠線散場，不僅節省金錢，也可節省回家的時間。

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光復南路東側接駁車 可到捷運綠線

交通局表示，民眾參與跨年晚會，散場時多搭乘捷運藍線及紅線，也造成散場時段民眾進入這兩線捷運站等候時間較長，為鼓勵民眾多利用步行或接駁車方式前往綠線搭乘捷運返家，除於光復南路（忠孝東路至市民大道）東側規劃免費接駁車，接往捷運綠線的南京三民站外，北捷也祭出鼓勵措施，元旦當日○時至六時，從捷運南京三民站及台北小巨蛋站進站乘車的旅客，可享不限站數當趟車資免費優惠。

單程票至兩站專屬櫃台 領票乘車

北捷公司提醒，持有電子票證的旅客可直接刷卡進站，欲使用單程票的旅客可至南京三民站或台北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃台，領取當趟車票乘車；不過雖然優惠時段內搭乘免費，但同站進出超過十五分鐘、不同站進出超過兩小時的旅客，仍將依照規定向旅客計收逾時費。

北捷連續42小時營運不收班

另外，配合北市府跨年晚會，北捷循例自二○二四年十二月卅一日六時起至二○二五年一月一日廿四時（小碧潭支線及新北投支線除外），連續四十二小時營運不收班。

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