雙城論壇上海團抵台 警設「表達意見區」

2024/12/14 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北上海雙城論壇十七日登場，上海團成員將於十六日前分批抵達台北，昨上海市台辦副主任李驍東等四人踩線團先來場勘，下午前往廣慈博愛園區，晚間到君品酒店接受副市長李四川宴請。市議員秦慧珠昨於議會警政衛生委員會詢問維安問題，北市警察局長李西河說，已開過協調會協調相關勤務，定調將採柔性方式，並劃設「表達意見區」盼降低衝突。

李西河指出，昨起陸續有踩線團、先遣團等七個分團抵台，十六日會全數抵達，晚上住在晶華酒店，歡迎宴十六日晚間訂於圓山飯店舉行，台北市警察局各分局已協調勤務，預計十五日做最後盤點。

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李西河說，此次維安採取柔性、低調路線，將讓贊同、抗議聲音都能各自表述，盼不干擾貴賓。但他也說，已接獲有陳情抗議情資，會讓他們表達，目前規劃在公開行程設置「表達意見區」，以免衝突升級。

秦慧珠關心若因兩岸大環境緊張，恐有人製造衝突；李西河回應，警方會用智慧、經驗跟勤務處理，如發生劇烈衝突對國家也不好，會盡力維持雙城論壇順暢、和平；此外，日前也與中央警政署開過協調會，有做情資分享以及勤務規劃討論，機場會由中央警力支援。

據了解，李驍東昨上午率踩線團先一步抵達台北場勘，今將會有規模較大、約十多人的分團抵達台北，預計針對雙城論壇的行程先踩點，包含台北大巨蛋、廣慈博愛園區、貓空地區、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心都是可能地點。

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