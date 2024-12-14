《雙城論壇將登場》封殺上海台辦主任 綠營︰陸委會曾釋善意

2024/12/14 05:30

綠議員指中媒在台駐點有8家 可充分採訪 藍稱審核未過刻意阻擋

〔記者楊心慧／台北報導〕台北上海雙城論壇，上海市台辦主任金梅及九位中媒記者審核未通過。民進黨議員許淑華表示，陸委會曾釋善意希望與上海台辦金梅主任會面解決問題，卻未得到正面回應，且中國媒體在台駐點有八家、記者十二人，已可充分採訪，上海媒體團沒來台必要性，雙城論壇不應淪為對中共示好的舉動。國民黨議員柳采葳則質疑，陸委會說不出阻擋台辦主任和隨團媒體來的理由，凸顯民進黨沒理由、刻意阻擋，民進黨不僅是踐踏民主自由，更看不起台灣人民。

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簡舒培︰若蔣覺得遺憾 把訪問團成員公開

民進黨議員簡舒培表示，陸委會本於職責審查，國台辦今年懲戒不少台灣政治人物，陸委會本於職責審查，共產黨成員不符條件也是理所當然，部分媒體被擋一定有它的原因，台灣是民主自由開放國家，不會給上海「穿小鞋」，若蔣萬安覺得遺憾，就把訪問團成員公開讓外界檢視。

許淑華︰不和政府討論議題 來台意義不大

許淑華表示，上海台辦金梅主任新官上任，陸委會也有釋出善意，希望能會面解決問題，卻沒有得到正面回應。如果不能和政府討論這些議題，只和市府討論熊貓保育，那來台的意義也不大；另外，上海媒體團參與論壇的關聯性不大，且中國媒體在台駐點有八家、記者十二人，已可充分採訪，上海媒體團沒來台必要性，她認為雙城論壇不應淪為對中共示好的舉動。

柳采葳︰說不出阻擋理由 踐踏民主自由

柳采葳則質疑，陸委會說不出阻擋上海台辦主任和隨團媒體來的理由，凸顯民進黨沒理由，刻意阻擋雙城論壇，說不出明確理由，完全看民進黨的情緒辦事，現在的民進黨不只是踐踏民主自由，更看不起台灣人民，認為大家只要接觸到跟對岸相關的事情，就會被統戰，如此就是輕視我們的民主韌性。

柳采葳說，對照過往在上海辦理雙城論壇，對岸對於台灣媒體全面放行，更是凸顯陸委會的遮掩，並非民主社會處理新聞媒體採訪應該有的態度，民進黨把自己優勢的民主自由踩在腳底下，也難怪被民眾笑稱是綠共。

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