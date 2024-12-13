台北馬拉松2.8萬人週日開跑 分段交管

台北馬拉松主賽事將於十五日登場，今年有二萬八千人參加。圖為去年開跑情況。（資料照）

2024/12/13 05:30

首獲「金標籤」認證 早上5時至下午1時舉行 6時起管制道路

〔記者林承鴻／台北報導〕二○二四台北馬拉松主賽事首度晉升為世界田徑總會「金標籤」認證賽事，將於十五日五時至十三時舉辦，今年共二萬八千人參加，起點自府前市民廣場，沿線經仁愛路、中山南北路、北安路、堤頂大道、環東大道等主要道路，全區分段管制為凌晨零點至下午二點，六時起分階段管制道路，參賽與觀賽人數眾多，將考驗台北市政府交通與維安；歡樂早餐跑則於十四日舉辦，沿線經仁愛路一至四段等道路。台北捷運五條路線及環狀線十五日將提前於五時起陸續提供服務，十四日則依照假日時刻表行駛，不會提早發車。

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歡樂早餐跑明登場 仁愛路交管

馬拉松主賽事十五日早上六時卅分起跑，沿線行經仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東西路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、麥帥一橋、塔悠路、南京東路四、五段等市區道路，及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道。

管制路段 人、車、自行車禁行

上述路段將分區分時管制，於管制路段禁止人、車、自行車通行，管制範圍及時間於圖面以不同顏色區分，警察局請用路人避開交通管制路段，提前改道或搭乘大眾運輸系統，並留意收聽警察廣播電台路況插播報導，並遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛。

欲行駛仁愛路東、西方向車流，可改道行駛南、北側慢車道、忠孝東路、信義路；欲穿越仁愛路之南、北向車流，可改道行駛中山南路、建國高架道路及基隆路車行地下道。

北捷5時起提早營運 調整班距

為方便民眾參加活動，台北捷運十五日提早開始營運，五時至六時，板南線班距約八至十五分鐘，文湖線班距約六至十分鐘，其餘路線班距約十至廿分鐘；六時過後，捷運全系統恢復原假日時刻表營運，捷運小碧潭支線及新北投支線則維持早上六時起營運。

台北市公共運輸處表示，受交通管制影響，公車行駛時間可能增加一倍以上，請民眾提早或避開管制時段出門，或改搭乘捷運。受影響之市區公車及國道客運計二○二條路線、四二八個站位，其中部分路線減班、停駛，民眾可在「大台北公車」網頁、各公車APP及智慧型站牌確認停靠資訊，停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」。

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