為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    大眾運輸電費將漲 北捷：票價不調漲

    台鐵和台北捷運等大眾運輸電費將調漲十四％，但台北捷運票價確定不調漲。（記者楊心慧攝）

    台鐵和台北捷運等大眾運輸電費將調漲十四％，但台北捷運票價確定不調漲。（記者楊心慧攝）

    2024/10/12 05:30

    常客優惠回饋不取消 議員要求北捷應想辦法增加收入

    〔記者楊心慧／台北報導〕電價費率審議會決議將於十月十六日調漲產業電價十四％，高鐵、台鐵和台北捷運等大眾運輸電費都是調漲對象，但台北捷運、計程車、公車的票價皆不會於此波調漲，北捷的常客優惠，如搭乘十一次至廿次現金回饋十％、搭乘五十一次以上，回饋卅％等，將持續維持、不會取消。

    市議員許淑華昨於交通部門質詢時，詢問北捷總經理黃清信是否調漲票價？黃清信則允諾不會與電價同步漲，常客優惠也將維持，並指出調票價有一定程序，包括董事會要提案通過、經專家學者與市府審議等，並非說漲就漲，近期董事會將於十一月召開，但議程還沒出來。

    許淑華也要求，北捷應想辦法增加收入，才能平衡收支，思考如何增加更多廣告收益；黃清信表示，廣告收益每年進帳約九億元，是業外重要收入，將繼續拓展。

    另，北捷常客優惠方案也將維持，適用對象為持儲值卡（悠遊卡、一卡通、愛金卡）的普通卡、學生卡及優待卡搭乘台北捷運，並支付全票票價的旅客；搭乘十一至廿次現金回饋十％、廿一至卅次回饋十五％、卅一至四○次回饋廿％、四十一至五○次回饋廿五％、搭乘五十一次以上，回饋卅％。

    計程車去年才漲 近期不再調整

    而北北基計程車費用去年四月一日才調漲，起跳價調漲至八十五元、延滯計時（時速低五公里以下的時間）運價從每累積八○秒跳五元，調整成每六○秒跳五元，晚上十一時至隔日早上六時的夜間加成時段，每趟次加收廿元。台北市交通局昨表示，由於去年才調漲過，計程車費近期並不會再調整。

    北市計程車客運商業同業公會理事長歐保欣表示，因計程車比例較少為電動車，電價調漲對計程車來說影響不大，短期不會調漲車費。

    運價牽動票價 公車年底前確定不漲

    針對公車票價是否調漲，台北市公運處長李昆振表示，將在本月廿日後開運價、票價及價差貼補分攤比例協調委員會，待協調委員會討論後，才知道反映業者成本的運價是否會調漲，若確定調漲才會再討論由乘客支付的票價是否要漲價，目前公車票價已近卅年未調、目前一段票為十五元，今年底前確定不會漲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播