大眾運輸電費將漲 北捷：票價不調漲

台鐵和台北捷運等大眾運輸電費將調漲十四％，但台北捷運票價確定不調漲。（記者楊心慧攝）

2024/10/12 05:30

常客優惠回饋不取消 議員要求北捷應想辦法增加收入

〔記者楊心慧／台北報導〕電價費率審議會決議將於十月十六日調漲產業電價十四％，高鐵、台鐵和台北捷運等大眾運輸電費都是調漲對象，但台北捷運、計程車、公車的票價皆不會於此波調漲，北捷的常客優惠，如搭乘十一次至廿次現金回饋十％、搭乘五十一次以上，回饋卅％等，將持續維持、不會取消。

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市議員許淑華昨於交通部門質詢時，詢問北捷總經理黃清信是否調漲票價？黃清信則允諾不會與電價同步漲，常客優惠也將維持，並指出調票價有一定程序，包括董事會要提案通過、經專家學者與市府審議等，並非說漲就漲，近期董事會將於十一月召開，但議程還沒出來。

許淑華也要求，北捷應想辦法增加收入，才能平衡收支，思考如何增加更多廣告收益；黃清信表示，廣告收益每年進帳約九億元，是業外重要收入，將繼續拓展。

另，北捷常客優惠方案也將維持，適用對象為持儲值卡（悠遊卡、一卡通、愛金卡）的普通卡、學生卡及優待卡搭乘台北捷運，並支付全票票價的旅客；搭乘十一至廿次現金回饋十％、廿一至卅次回饋十五％、卅一至四○次回饋廿％、四十一至五○次回饋廿五％、搭乘五十一次以上，回饋卅％。

計程車去年才漲 近期不再調整

而北北基計程車費用去年四月一日才調漲，起跳價調漲至八十五元、延滯計時（時速低五公里以下的時間）運價從每累積八○秒跳五元，調整成每六○秒跳五元，晚上十一時至隔日早上六時的夜間加成時段，每趟次加收廿元。台北市交通局昨表示，由於去年才調漲過，計程車費近期並不會再調整。

北市計程車客運商業同業公會理事長歐保欣表示，因計程車比例較少為電動車，電價調漲對計程車來說影響不大，短期不會調漲車費。

運價牽動票價 公車年底前確定不漲

針對公車票價是否調漲，台北市公運處長李昆振表示，將在本月廿日後開運價、票價及價差貼補分攤比例協調委員會，待協調委員會討論後，才知道反映業者成本的運價是否會調漲，若確定調漲才會再討論由乘客支付的票價是否要漲價，目前公車票價已近卅年未調、目前一段票為十五元，今年底前確定不會漲。

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