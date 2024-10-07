八里污水廠移交卡6年 9日雙北研商

八里污水廠移交作業，雙北終於完成財產清冊內4448項設備清點。 （新北市府提供）

2024/10/07 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府代操作的八里污水處理廠移交新北市政府接管，六年多來沒進展，去年被台北市議員秦慧珠揭露新北市政府缺席上百場清點會勘，引起監察院關切；雙北副市長溝通後，新北市政府終於派員出席，今年八月底完成四四四八項財產設備清點，雙北市府與內政部國土管理署代表預計在十月九日的移交工作小組會議中，研商後續點交、移交事宜，讓移交終於有實質進展。

新北曾缺席上百場清點會勘

八里污水處理廠一九九六年興建完成後，由台北市政府代操作，隨著新北市污水下水道興建完成，處理的污水七成來自新北市；北市府二○一七年函報行政院同意，改由新北市府接管，但一直到去年五月零進度。秦慧珠發現北市府自二○二○年起辦了一五五次清點會勘，新北市政府都未派人出席，台北市長蔣萬安直言「不應該」，指示副市長李四川與新北市溝通。

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8月底已完成財產設備清點

李四川與新北市副市長朱惕之溝通後，新北市水利局終於派員出席，於今年八月廿九日完成財產清冊內四四四八項設備清點，並指出有九一二項缺失；新北市水利局副局長林炎昌表示，移交分清點、改善、點交及移交四階段，目前完成清點作業，由北市府辦理缺失改善，預計十月九日召開的移交工作小組會議，研商後續點交方式。

台北市衛生下水道工程處處長程培嘉表示，缺失已經在九月十六日改善完成，並提報九月十九日召開的淡水河系污水下水道系統營運管理委員會獲同意。

秦慧珠指出，她向衛工處了解被指的九一二項缺失，發現不少是電燈壞掉、燈桿鏽蝕等項目，且八里污水廠剛獲全國營運優等獎，顯示營運維持得不錯，新北市不用擔心設備老舊不敢接管。

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