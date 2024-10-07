《想像台北》威權擴張潮流 台灣守住底線

2024/10/07 05:30

記者甘孟霖、楊心慧／專訪

社會運動源於人民對於社會現況的不滿，往往站在政府的對立面，因此雙方常產生衝突，也引發台灣民主現況是否倒退的論戰。何明修指出，在國際評比上，台灣的民主都拿到非常高分，甚至比美、英等老牌民主國家還高，且台灣還有一塊很活躍的社會，會站出來發起運動。

台灣人對民主要求很高

何明修表示，台灣人對民主的期待跟要求很高，英、美等國如今面對民主倒退、民粹主義興盛，世界潮流是「威權擴張、民主倒退」，台灣民主還守住一個底線，並不差。「民主很多時候只保障程序正義，不保障成果」在政治的的兩極化上，台灣還沒有這麼嚴重，因為有很活躍的社會力量，會在上位者亂搞時發起行動。如青鳥行動，讓國民黨很多如花東三法等有疑慮的法案擱置。

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建議小黨多著墨議員選舉

何明修說，台灣人對民主的懷疑代表台灣對民主期待很高，這是一件好事，但還是應對台灣民主多一些肯定，尤其面對中國威脅，就是要避免民主被摧毀，對民主有要求是好事，但不應該雙標詆毀。

對於台灣政治版圖，何明修指出，二○○八年立委單一選區兩票制後，小黨空間就被壓縮，能爭取的是卅四席的不分區立委；而從時代力量到民眾黨，極限大概就是八席立委。他認為，小黨應多著墨多席次的縣市議員選舉，才有機會選上，但小黨多關注的是中央層級的議題，對地方參與較不積極。以日本為例，中央也是大黨競爭，但在地方層級就有許多小黨出頭，這是台灣小黨領導人應該思考的方向，而非好高騖遠。

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