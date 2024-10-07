《想像台北》社運追求理想 從政放大檢驗

2024/10/07 05:30

記者甘孟霖、楊心慧／專訪

許多社會運動參與者在運動過後也連帶獲得政治紅利，順利進入政壇，例如曾參與野百合運動的林佳龍、范雲等，又如太陽花運動的黃國昌、林飛帆等。但社運參與者從政後，可能遭受反對者批評是為了從政才投身社運，但何明修認為，健全的民主社會，社運本就是形塑下一波政治領袖的重要管道，不過他也提到，由於社運通常是高度理想追求，原本就高舉道德旗幟，這些參與者在從政後的作為都會被放大檢驗，若從政後完全轉變就更容易受撻伐。

形塑下一波領袖重要管道

何明修表示，透過學運、社運管道，大眾可以看見一些沒有家世背景，但有理念、熱情的參與者，而這些人透過社運過程，磨練溝通、宣傳、承受壓力等政治人物需具備的能力，總比政二代或黑道等管道好。

請繼續往下閱讀...

此外，政黨提名民意代表、政務官時也常將社運人士納入，不只民進黨，國民黨也是，如馬英九在台北市長任內重用社運人士鄭村棋，國民黨主席朱立倫參選總統時找婦運律師王如玄擔任副手。

不過，何明修也說，他實際訪問一些參加青鳥的學生，發現學生們對林飛帆等太陽花世代從政者評價都不好，認為社運應保持清純、不碰政治，一旦走入政治就感覺被玷汙，但他不認為這樣的期待有道理，反而會讓大家更不願意參與。

表達訴求 展現公民素養

何明修補充，太陽花運動開創公民參與風潮，鼓勵參加者不只是被動喊口號，而是表達想法，透過更去中心化的傳播，創造出許多名人；這些名人未必是功利取向，而是和志同道合者一起，在表達的過程中獲得掌聲、得到認同。

何明修說，社運過後，無論這些人有沒有投身政治，過程中累積的動員、宣傳、蒐集物資等經驗，都是民主社會很重要的公民資產；因此，組織社會運動表達訴求，是必須推廣給所有人的公民素養。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法