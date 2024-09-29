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    「秋OUT音樂節」首日 萬人嗨翻公館

    今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」昨盛大登場，是全國唯一可躺著聽的音樂節。（記者楊心慧攝）

    今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」昨盛大登場，是全國唯一可躺著聽的音樂節。（記者楊心慧攝）

    2024/09/29 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」已成公館地區的指標性活動，昨、今兩日盛大登場，並首度聯合當地公私協力擴大舉辦，現場有九座舞台，創造多點齊唱的音樂嘉年華，讓民眾能夠玩得盡興，還有好吃又好玩的市集，活動首日就吸引超過萬人到場，更有民眾直呼，要把握今天最後一天機會，還要再來玩整天！

    今年「秋OUT音樂節」公私協力擴大舉辦，由市府單位出資舉辦三座免費大舞台，民間業者自籌經費舉辦三座售票舞台和三座免費小舞台，共九座舞台，場場都聚集人潮。

    9座舞台多點齊唱 今最後一天

    昨日節目邀請許多外國團體，包括來自日本暌違五年來台的《思い出野郎Aチーム》、被譽為日本嘻哈先鋒之一的《DJ Krush》；還有台灣金曲歌王Leo王與「幻術大仙」創作全新組合演出，今日壓軸則有嘻哈金曲歌王「蛋堡」登場，歌迷絕不能錯過！

    記者實地走訪，下午開場就聚集不少人潮，活動安排市集串聯舞台間，各式文青小店以及美味食物讓民眾聽音樂之餘更有多重享受，另公館商圈更配合推出優惠，樂迷人潮外溢至商圈，相當熱鬧。

    雖然昨天下午有下小雨，卻未澆熄樂迷們沉浸在音樂中的興致；樂迷楊小姐說，很喜歡這種chill氛圍，尤其還能夠躺著聽音樂節更是少有的體驗，在這裡度過了充實的週末。平時就常跑各大音樂節的王先生說，每個舞台多元風格的豐富度很對他的胃口，不論大、小舞台表演都很好看，推薦大家一定要來。

    今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」昨盛大登場。（記者甘孟霖攝）

    今年邁入第五屆的「秋OUT音樂節」昨盛大登場。（記者甘孟霖攝）

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