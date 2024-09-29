新壽擺爛北士科、南港轉運站案 北市府挨批放水

南港轉運站BOT案工程進度延宕，新光人壽爭取展延二四六天工期被拒。 （北市議員林延鳳提供）

2024/09/29 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區設定地上權案、南港轉運站BOT案，遭疑圖利新光人壽，台北市議員林延鳳質疑，兩案皆屬開發延宕，新光人壽爭取南港轉運站展延二四六天工期，卻被公運處本月十八日打槍，但市府對進度延宕態度消極，本可依合約規定解約，至今卻未踐行合約格式、書面要求限期改善，導致解約前置作業未果，質疑根本是放水新壽。

公運處︰轉運站落後 會要求加速趕工

台北市公共運輸處科長劉國著回應，南港轉運站BOT案工程進度，到上週約五十三％，工程進度約落後三個百分點，會請新壽加速趕工；針對工程進度標示不合理的地方，新壽已修正。

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林延鳳︰北士科案 新壽至今僅做除草

林延鳳表示，北士科案今年四月被點出延宕、圖利兩大問題，原在該案擺爛的新壽，至今僅做除草，雖於九月中旬已交給都發局「T十七、十八都審變更案」，卻因未遵照前次都審委員要求、沒依照標準版格式等理由被打槍，凸顯新壽草率了事心態。

至於同樣工期延宕的南港轉運站案，林延鳳揭露，據現場查核紀錄，八、九月皆有載明「各工項均有落後」，顯見新壽只想拖延，毫無趕工作為，甚至在七月被抓包沒實際工程施作的「室內裝修工程」，提報進度為○．五八％，被公運處認為「應修正為○或○．一％以下」，根本是被市府認證「灌水五倍」的造假行徑。

新壽進度造假 議員指可依合約解約

林延鳳表示，新壽恐涉及詐欺或使公務員登載不實等刑事罪責，且本月又被公運處抓包應於上月卅日前完成的工項並未完成、實際進度有高估情形，再度認證造假的惡形惡狀，但公運處不僅沒就相關違法事證移送，更沒拿出行政魄力進行解約的程序，令人質疑放水。

林延鳳質疑，蔣市府空有行政權力卻不作為，連解約條件早已達成的南港轉運站案都不處理，「還放任造假未移送法辦」，她也請市長蔣萬安，於開議前正面回應，別再繼續跳針「依法依規」或「勿枉勿縱」。

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