北市老舊市場 審計部點名巡檢維護

北市西寧市場建物老舊補強經費過高，審計部建議重建。（記者楊心慧攝）

2024/09/19 05:30

第二果菜、安東市場逾40年 需完成耐震評估及補強報告

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市審計處審核台北市一一二年度總決算指出，第二果菜市場、安東市場建築使用逾四○年，需完成建物耐震能力評估及補強報告，西寧市場補強經費過高、建議重建，北市府應針對老舊市場建立巡檢維護機制；市場處表示，第二果菜批發市場已完成耐震初評，將辦理詳評；安東市場每年進行結構安檢；西寧市場將配合西寧國宅改建。

審計報告指出，北市超過廿五年的公有批發及零售市場有四○處，其中十七處曾委託專業技術單位辦理耐震詳細評估，有十四處氯離子含量超標，另廿三處無檢驗資料，應加強檢測頻率，定期委請結構專業技師檢測標的物。

17處氯離子含量超標 應定期檢測

市場處表示，遇有明顯水泥塊掉落、鋼筋裸露等氯離子含量過高現象，就會檢測，之後每年持續，待市場使用五○年年限到，就朝改建推動。

西寧市場補強經費過高 建議重建

審計報告點名一九八五年九月成立的第二果菜批發市場、一九八三年的安東市場未完成耐震評估，無法確保耐震能力；一九八五年的西寧市場耐震評估結果需要補強，但補強經費接近重建經費的四○％，建議拆除重建為宜。

市場處說明，第二果菜批發市場已於去年十二月十三日辦理耐震能力評估初評，今年二月廿二日完成申報，後續將辦理詳評；安東市場建物五、六樓為私有住宅，非屬建物公安檢查列管對象，為保障市場攤商和民眾，仍每年請技師公會定期進行結構安全檢查，目前狀況良好。西寧市場配合都發局辦理西寧國宅拆除重建，預計明年拆除。

此外，民族魚市場、八德市場已委託技師公會每月定期結構安全檢查；第二家禽批發市場已進行巡檢，將依結構工程技師評估巡檢頻率，其餘市場每年定期安排台北市結構工程技師公會進行結構安全檢查。

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