特價衛生棉 台北補助券無法併用惹議

2024/09/18 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府自二○二二年三月推出「國中女性生理用品補助計畫」，後續更擴大補助對象至國小高年級、高中職一年級女學生，每月透過酷課雲平台提供兩張一百元電子生理用品補助兌換券。但北市議員林珍羽指出，補助券無法與商家優惠活動併用，導致使用現金反而更優惠，質疑有損市府補助女性生理用品原意，呼籲改善使用規則。

台北市教育局解釋，國中女性生理用品補助計畫多元通路方案規劃之初，是以「一券兌換一件生理用品」為需求進行通路商招標，請通路商配合教育局兌換生理用品的需求，開發可與酷課雲接續的商品「兌換系統」。教育局也詢問通路超商，門市優惠活動多為短時間操作活動，非長期優惠，若要配合門市優惠需轉換為「購物金系統」。

教育局表示，由於與通路商尚有合約在案，通路商系統轉換需要時程，酷課雲平台也要投入經費開發系統相關設計，其效益尚待評估。至於能否將「兌換券」改為「補助券」，教育局會另案研議。

林珍羽表示，不少民眾反映每月兩張一百元面額生理用品兌換券，無法與商家優惠活動併用，有損市府補助女性生理用品原意，也增加女性使用時困擾。她也說，有類似政策的台中市與彰化縣，兌換券可與商家優惠促銷方案併用，台北市制度顯然有改進空間，呼籲教育局參照其他縣市做法，改善兌換券使用規則。

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