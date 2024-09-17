北捷南環段區段標 第6度流標

捷運環狀線包括第一階段（西環段）、南環段、北環段、東環段四部分，目前僅第一階段通車。（記者蔡思培攝）

2024/09/17 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市捷運工程局規劃環狀線串流既有捷運路網，目前僅位於新北市的第一階段（西環段）通車，其他部分都還在招標、施工或設計階段；其中，有望改善文山區交通的南環段CF670區段標，捷運局雖已將經費從一一二億元提高至二三二億餘元，調高超過一倍，昨仍第六度流標。捷運局表示，九月再招標，只需一家合格廠商投標，就可進入後續評選階段，有信心可順利決標，朝二○三一年六月完工通車邁進。

預算從112億提高至232億

捷運局說，目前國內工程數量多，捷運工程相較電子廠房難度高，廠商多想做較簡單的工程；經與廠商溝通，了解廠商認為較合理的招標條件並調整預算，CF670預算由一一二億元提高至二三二億餘元。

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捷運局二工處長劉安德解釋，依照政府採購法規定，工程若有重大變更，如預算增加，第一次招標需有至少三間廠商投標才會開標，導致CF670昨雖有一家廠商投標仍流標；但變更後第二次招標僅需一家廠商投標就可以開標，有信心於九月底第七次招標，可順利讓工程決標。

捷運環狀線包括第一階段（西環段）、南環段、北環段、東環段等四部分，南、北環段仍在招標或施工中，東環段處於細部設計階段。南環段長約五．七三公里，自文湖線動物園站起，沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政治大學、穿越景美溪後西行至大坪林站，路線規劃六座車站。南環段分為CF670、CF670A兩區段標招標，CF670A已決標並在去年六月動工。

前5次無人投標 本次僅1家參與

大安、文山區議員曾獻瑩說，CF670自二○二一年首次公告招標至今已六度流標，前五次無人投標，第六次一家廠商投標，因不符至少要三家的條件仍流標，呼籲市府提出評估報告與因應，別讓政策淪為空頭支票。

王閔生：此標要跨河、路窄 難度高

議員王閔生也說，南環段工程要跨河，加上經過路幅狹窄，施工時交通維護計畫難度高，導致廠商意願不高；若南環段下次能順利決標，東環段也要加速進行。

議員趙怡翔樂見有廠商願意投標，代表下次就可順利決標，未來施工要落實交通維持計畫，並提前做好優化人行道、行人路線的規劃。

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