京華城案藍白互槓 陳宥丞批游淑慧洩密

2024/09/16 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉入京華城容積弊案被收押，台北市議會民眾黨團總召陳宥丞剛好隨台北市長蔣萬安訪美，十四日清晨返國，昨再度發文批台北市議會京華城專案調查小組召集人游淑慧讓特定媒體獨家取得尚未定稿的會議紀錄；游淑慧回擊這是想洗白「阿北出事、宥丞蹭蔣」的形象，有計畫地針對她攻擊，就像去年藍白合「假合實打」故技重施。

陳批游 讓媒體取得未定稿會議紀錄

陳宥丞日前先批游淑慧指柯文哲下條子給產業發展局長，是希望趕快規劃京華城無償提供的公益空間，到了游淑慧口中卻變成「市長干預，局處硬吞」？游淑慧在該篇貼文留言回應，指陳宥丞不知道的事，不等於她也不知道。直言搞不清楚狀況還要怒批她為什麼查得到，有點胡攪蠻纏。

陳宥丞昨再批游淑慧讓特定媒體獨家取得專案調查小組未定稿、公告的會議紀錄；游淑慧說，這是有計畫的攻擊，一邊讓人叫她顧大局，為藍白合少發言，又一直點名攻擊她，就像去年藍白合「假合實打」的慘況。

游︰有計畫攻擊 且會議紀錄早出爐

游淑慧說，陳宥丞把舊料當新聞，五月廿四日前都發局長黃景茂到議會接受訪談，會議紀錄隔週就送給專案小組的每位成員，瞎扯兩天前才出爐「是天字第一號笑話」，且當時就有許多媒體報導柯文哲親自批示提都委會公文，並非獨家新聞。

游淑慧說，陳宥丞身為黃珊珊的嫡系子弟兵，黃珊珊被停權沒聲援；媒體雪片般爆料，沒有點名嗆媒體，也沒開記者會協助說明，只敢發臉書文針對她。

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