中秋後北市徵才888職缺 月薪最高10萬

台北市就業務服處將於九月十八日至十九日辦理現場徵才活動。（勞動局提供）

2024/09/16 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市就業務服處於九月十八日至十九日下午二時至四時辦理現場徵才活動，廿六家企業共釋出八八八個工作機會，月薪最高上看十萬，活動十八日在景美站、西門站舉辦，十九日在西門站、內湖站、信義站、南港東明站、艋舺站舉辦。勞動局篩選優質廠商近期皆無重大勞資爭議及無薪假狀況，就業媒合服務完全免費，參加即可面試。

就服處此次邀集化石先生、義式廚房、天和鮮物、群品餐飲、饗樂餐飲實業、麥當勞、雪坊志業、酣亭、王品餐飲、馡曄國際、大潤發、新光三越、ZARA、台北市立聯合醫院忠孝院區、台灣順豐速運、洋美環境維護、勁匠實業、微笑單車、 宏華國際、安橋公寓大廈管理維護、大安居家長照、幸福時光居家長照、忠孝居家長照、愛關懷居家長照、東湖高爾夫練習場、錢櫃等廿六家企業辦理現場徵才活動，共釋出八八八個工作機會。

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勞動局表示，快時尚品牌ZARA提供週休三日的合約制門市人員職缺，新光三越和大潤發也釋出月休九到十天優於勞基法的休假福利。就服處表示，本週高薪職缺首推台灣順豐貨車收派外務員月薪一○○K，機車收派外務員也達八五K。

就服處指出，考量旅宿業及餐飲業仍有人力需求，「疫後改善缺工擴大就業方案」延長辦理期限至今年十二月卅一日。本週有專案職缺的廠商為錢櫃和麥當勞，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領十二個月之「專案缺工就業獎勵」。

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